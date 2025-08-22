戒吃2最愛狠甩16公斤！40歲糖尿病患改變下班路線 醫驚：太狂

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
李晨瑜醫師透露，一名糖尿病患者透過飲控和走路狂甩16公斤。 示意圖／123R
李晨瑜醫師透露，一名糖尿病患者透過飲控和走路狂甩16公斤。 示意圖／123R

新陳代謝內分泌專科醫師李晨瑜分享一則超勵志案例。她透露，有一名40歲的糖尿病病患起初一直無法成功減重，直到年初突然狂甩16公斤。詢問後才知道病人不再吃曾經最愛的「水煎包、水餃」，也開始每天步行一小時回家。

李晨瑜在臉書粉專指出，從一開始發現糖尿病就一直建議患者要減重，也衛教如何飲食，但始終無法改變。然而，今年年初回診卻發現他體重少了快10公斤，該病患表示，他現在幾乎不再吃過去最愛的水煎包、水餃了，同時也盡量遵循糖尿病飲食。

不僅如此，雖然沒有特別運動，他開始規定自己每天至少走一萬步，下班後從公司走回家，時間恰巧是一個小時左右。對此李晨瑜忍不住讚嘆，「我跟護理師都瞠目結舌，覺得實在太勵志了」。

李晨瑜表示，目前病人已經減了16公斤，糖化血色素和胰島素阻抗都有大幅度的改善，不過每天走一小時回家實在太狂，她建議一般人可以先從飯後散步10到20分鐘開始，不僅可以讓飯後血糖平穩，也可以增加胰島素的敏感度。

水餃 減重 糖尿病 飲食習慣

