近期非常夏天明「處暑」 劍魚颱風最快這時生成 對台灣無直接威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
菲律賓附近熱帶擾動90W，距離台灣較為遙遠，進入南海後會繼續趨向海南島以南、越南沿岸等地，對台灣沒有直接威脅。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
隨著太平洋高壓增強，昨天午後雷雨大幅度減小，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周日持續受到太平洋高壓影響，維持非常夏天的天氣型態。風向為偏東到東南風，花東、恆春半島有零星局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨。

明天是24節氣「處暑」，今明兩天午後雷雨集中在山區，吳聖宇表示，降雨並不多，平地天氣穩定，可能很多地方一整天都是豔陽高照的情況。周日水氣稍增多，午後雷雨範圍可能較為擴大，西半部平地也可能出現局部午後雷雨。

溫度方面，吳聖宇表示，各地都非常炎熱，高溫普遍可達33至35度，大台北、西半部地區有局部36至38度高溫出現的機會，外出活動務必防曬、防中暑。

菲律賓附近有熱帶擾動90W，吳聖宇表示，還沒有發展為颱風，要等到明後天進入南海，配合西南季風水氣之後才會進一步增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風劍魚。路徑上也距離台灣較為遙遠，進入南海後會繼續趨向海南島以南、越南沿岸等地，對台灣沒有直接威脅。周日、下周一、下周二要前往海南島、越南的民眾特別注意。

但是吳聖宇表示，外圍有些水氣可能在周日至下周一沿著太平洋高壓外圍東南風來到台灣附近，造成午後雷雨略為增多的情況。

展望下周天氣，吳聖宇表示，太平洋高壓有持續偏強的情況，高壓脊自日本南方一直往西延伸到台灣附近，風向大致都是偏東到東南風，有機會繼續維持夏季型較為單純的午後局部雷雨天氣型態。溫度則是持續偏高、炎熱，大台北到西半部局部區域容易有36度以上高溫發生機會。

他說，下一輪季風低壓槽再開始活動，可能要等到8月底之後，一直到9月上旬，屆時就要再觀察季風低壓槽內熱帶擾動發展的情況了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

