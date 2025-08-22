教師節連假疏運 台鐵車票8月27日開搶

因應教師節連續假期疏運旅客需要，台鐵公司自9月26日（周五）起至9月30日（周二）5天，全線加開各級列車共計109班。教師節連續假期車票自8月27日下周三零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司表示，其中包含東部地區實名制列車4班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號3班、彰化-台北-台東EMU3000型自強號1班、台北-高雄-台東EMU3000型自強號3班、高雄-台東-台北EMU3000型自強號1班、台東-高雄-台中EMU3000型自強號1班、台北-彰化EMU3000型自強號直達車2班。另為加強疏運旅客，9月26日至9月30日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。