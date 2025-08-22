顧腸胃、補元氣這樣吃才正確！揭曉2025十大保健食品排行榜

受到網友歡迎的保健食品有哪些？

平時我們可以從日常三餐獲取身體所需營養，不過隨著現代人工作忙碌，為了爭取更多休息時間，吃飯時選擇外食解決，高油、高鹽、高糖飲食，加上沒有細嚼慢嚥的情況下，最終可能造成營養不均衡，身體健康亮紅燈。

這時候，保健食品就像是一個個小幫手：從幫助腸道順暢的益生菌到守護心血管的魚油，就連備孕或是懷孕中的婦女，為了幫助胎兒腦部中樞神經發展，也會適時補充葉酸、碘、鐵等保健食品，補足日常飲食缺口，讓你穩穩應付各種挑戰。

市面上的保健食品琳瑯滿目，究竟哪一款才是最適合自己所需的呢？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你盤點網友討論度最高的保健食品類型。小編也提醒大家，購買保健食品時不要盲目跟風，應事先向營養師諮詢，也要切記就算獲得「健康食品」稱號，也不能拿來診斷、治療、減輕或預防人類疾病，因此生病還是要趕快就醫尋求專業治療唷！

No.10 維他命B群

維他命B群（維生素B群）號稱是「維他命中的大家族」，包含B1、B2、B6、B12、泛酸、葉酸、菸鹼酸等，不過維生素B群屬於水溶性營養素，容易隨尿液排出，因此平常飲食若是沒有攝取足夠，可能就會導致精神不濟的狀況。除了均衡攝取全穀雜糧類、蔬菜類、水果類、乳品類、豆魚蛋肉類和堅果種子類等食物，工作需要消耗能量的上班族、代謝趨緩的中年、銀髮族可以食用維他命B群，作為維持能量正常代謝的保健食品，備孕或是懷孕婦女也可以適時補充葉酸，有助胎兒的正常發育與生長。

營養師程涵宇曾建議維他命B群適合在飯後吃或隨餐吃，網友對維他命B群也評價，「常常偏頭痛，吃B群+鐵很有感」、「嘴巴容易破的吃B群很有感」、「B群+高劑量維他命C，可以讓你精神很好減少疲累感，開長途車時個人必備」。

No.9 薑黃

薑黃根莖磨成薑黃粉後再加上胡荽粉、小茴香粉等辛香料就是製作咖哩的主要原料，主要成分薑黃素也是現今熱門的保健食品之一。衛福部食藥署2017年4月曾指出，雖然部分研究顯示，薑黃素具抑制腫瘤、抗氧化、抗發炎及預防失智等藥理活性，但相關作用機轉仍在科學研究階段，所以消費者不論是食用薑黃粉、薑黃膠囊或是薑黃膠原蛋白飲等保健食品都應抱持小心謹慎態度，特別是孕婦、哺乳媽媽、糖尿病患者、服用抗凝血劑者、服用抗排斥藥者、手術後患者，食用含薑黃素食品、保健食品要更為小心。

世界衛生組織也建議每人每日薑黃素食用量，以每公斤體重食用0至3毫克為基準，最多攝取200毫克以內。由於薑黃屬脂溶性營養素，因此配飯吃或飯後吃吸收效果最佳。不少人也好奇如果要攝取薑黃，會傾向薑黃粉入菜還是服用薑黃保健食品，網友表示，「雖然我也不排斥薑黃的味道，不太能接受每道菜都加薑黃進去」、「老實說如果愛吃薑黃那一樣可以繼續吃，但要吃到能夠對身體起到一定的幫助，那份量其實並不少，假如是以這樣的目的在吃，我會建議直接吃高濃度萃取，而且品質有保障的薑黃保健食品」。

No.8 人蔘

許多人過年過節返鄉探望父母，選擇人蔘相關保健食品作為伴手禮，幫家人補補元氣。事實上，人蔘主要成分為「人蔘皂苷」，不僅是亞洲國家常見名貴中藥材，也被稱作「百草之王」、「東北三寶」。許多國家也將人蔘視為保健聖品，例如中國吉林蔘、韓國高麗蔘、美國花旗蔘（西洋蔘、粉光蔘）等，主要適合體力不佳、注意力差、工作忙碌、年長體虛、想增強體力的人，但嬰幼兒、懷孕或哺乳婦女、女性生理期，或是感冒發炎、腸胃虛弱、高血壓、中藥草過敏者就不建議食用。

一名網友曾在PTT上分享自己飲用三款不同品牌的人蔘保健食品心得，「這些主要訴求的功效其實都脫離不了補氣、護肝等等，斷斷續續喝下來的確是有感覺身體比較通體舒暢，之前起床很容易會有種沒睡飽的感覺，身體軟軟的，長久喝下來是有明顯的改善，現代人都脫離不了熬夜，但還是要多多照顧身體才行」，還有人推薦送禮或是探病適合送人蔘保健食品，「桂格養氣人蔘禮盒+1」、「帶水果或養氣人蔘」、「補體素或人蔘飲那種，我媽之前住院收到這些感覺還不錯」。

No.7 燕窩

東方人的昂貴補品除了前述提及的人蔘以外，當然少不了燕窩！金絲燕在東南亞海邊峭壁山洞，以唾液加上絨毛、草葉及植物莖桿搭建巢穴，待幼燕孵化、離巢後，這些燕巢經過人工挑除絨毛等雜物，就變成人類可食用的燕窩。燕窩富含燕窩酸（唾液酸）、蛋白質、維生素B1、維生素D以及鈉、鈣、鎂、鉀等無機元素，營養價值高。

許多網友也熱情在Dcard上分享挑選秘方，「燕窩很看品質，建議找專門做燕窩的老牌子，他們還有賣乾貨燕窩什麼的，相對是我覺得比較專業可信賴的」、「燕窩也是要經過篩選，白不等於乾淨也不等於高級」、「燕窩的學問其實蠻深，除了燕窩量之外還要看它的處理方式／出產地／燕種等」，還有網友透露燕窩拿來送給長輩非常適宜，「不管是什麼品牌，只要是燕窩，老人家應該都會很開心吧」。

No.6 靈芝、樟芝

靈芝自古就有「仙草」的美名，經常被大眾視為是延年益壽的象徵，含有多醣體、三萜類等成分，具有提升免疫力的功能；與靈芝齊名的「樟芝」也是許多台灣人推崇的保健食品，其中「牛樟芝」寄生於牛樟樹上，數量稀少、珍稀度高，被譽為是台灣國寶、森林裡的紅寶石，同樣含有多醣體、三萜類等成分，經常作為護肝、增強體力的保健食品。吃過牛樟芝的網友也分享，「是我目前吃到的營養品中最有感的～個人覺得效果很棒，很適合社畜上班族或是常熬夜的人當日常的保健品補充」、「因為工作的關係很常需要應酬，也有固定在吃牛樟芝，真的是蠻有效的，很快就解酒了」。

此外，衛福部食藥署曾針對「癌症吃靈芝」部分說明，雖然有實驗研究和少數動物試驗顯示靈芝具有免疫調節特性、抗癌症活性的潛在機制，但臨床試驗仍不足以證實靈芝可有效預防或對抗癌症，靈芝是否有助於延長癌症存活率也未有定論。不少人也會將靈芝視為是癌症治療的輔助營養品，對此食藥署提醒，癌症患者於食用前仍應諮詢醫師，避免治療過程中發生不良反應。

No.5 葉黃素

翻攝德之寶官網

不少上班族、3C族因為經常使用手機、電腦等3C產品，特別注重補充葉黃素。根據啟新醫學健康促進中心營養師邱智瑋解釋，葉黃素為類胡蘿蔔素，也是很好的抗氧化劑，可以保護細胞避免受到自由基傷害，對於人體視網膜、白內障來說也是最重要的營養素。不過葉黃素無法透過人體自行合成，必須透過食物吸收，飲食方面可以補充甘藍、菠菜、綠花椰菜、奇異果、葡萄、柳橙等深綠色蔬果，或是藉由服用含葉黃素的保健食品補充，每人每天約需攝取6毫克葉黃素，可依照用眼時間、生活習慣、環境因素調整，一天最高攝取量為20毫克。

葉黃素的選擇非常多種，像是德之寶專為3C族群設計的金盞花萃取物複方日夜軟膠囊，高濃度葉黃素配方，另添加Omega-3濃縮深海魚油、含GLA的琉璃苣油，分別幫助維持專注力與思緒清晰、調節生理機能，舒緩日常不適。透過水溶性與脂溶性維生素全方位補給，不僅滿足日常所需，還能全天候有感守護靈魂之窗。網友對於葉黃素食用經驗也不吝嗇分享，「不是高單位就表示葉黃素含的濃度高喔，最重要還是要看有效成分多少」、「劑量我覺得不是第一要素，定時長期補充比較重要」。

No.4 魚油

魚油也是許多人的保健食品清單之一，主要成份為人體無法合成的多元不飽和脂肪酸Omega-3。魚類經由攝食浮游藻類、小魚累積Omega-3，其中鯊魚、鮪魚、旗魚等肉食性魚類含量最高。這些富含脂肪的魚類被提煉出體內的油脂製成「魚油」，除了是豢養鮭魚的魚飼料，由於富含Omega-3、二十碳五烯酸（EPA）及二十二碳六烯酸（DHA），台灣健康醫學協會也指出EPA可預防冠心病、中風、改善憂鬱症，DHA甚至可為胎兒補充營養。

許多網友對於購買魚油作為保健食品分享，「我有吃欸，為了攝取EPA，心情會穩定一點」、「之前聽醫生說對腦袋跟改善心情上都蠻不錯的，我醫生有推薦我吃」、「有用，但是要選等級高的，等級低的魚油吃太多會有膽固醇」。

酵素是許多久坐、便秘族的福音。根據長庚紀念醫院說明，酵素可將大分子營養素分解為小分子物質，主要是幫助人體進行消化吸收、新陳代謝、分解毒素及提升免疫力作用。人體內的酵素中，除了代謝酵素、消化酵素之外，食物酵素是透過生鮮蔬果魚肉和發酵食物進行體外攝取。隨著年齡增長，酵素也會跟著消耗下降，除了減少體內酵素過度消耗，也要增加體外食物酵素補充，若是每日生食比例可以達到7成，就能取得充分的酵素；若是不足時，也可以考慮適時補充液體、粉狀或錠劑之酵素製品。

網友也指出酵素與益生菌差異，「酵素是一種酶，會催化特定反應」、「如果排便困難，吃益生菌不會馬上有效果，酵素比較會有你的期待」、「吃酵素的話不能喝茶或是有含咖啡因的飲料，會被分解掉」，還有人透露嚴重便秘時會服用酵素，「多喝水+酵素+蔬菜=排便」、「吃蔬菜、多喝水，搭配酵素會比較有用」、「我都便秘才喝酵素，平時正常飲食多吃蔬果」。

No.2 益生菌

大人、小孩或是排便不順的人或多或少都有定期服用益生菌的習慣。益生菌是指食用後對人類具有正面效益的食入性微生物，不僅增加體內好菌數量，還會對壞菌產生作用，主要功能是保持菌叢平衡及維持消化道機能，像是乳酸菌、乳酸桿菌、酵母菌等，都是益生菌的一種。

益生菌適合飯後吃或隨餐吃，還有網友分享挑選益生菌的重點，「益生菌的重點不是品牌，而是『菌種』，A菌種吃了沒效，就改吃B菌種以此類推」、「我蠻常吃的，重點是要選對菌種，如果各家廠牌有主打的菌種，你可以去查論文。大概3、4年沒有便秘，以前我蠻常便秘的，頻率大概是一週3瓶養樂多、2杯優格、3包益生菌，吃下去的菌種至少20幾種」、「我是吃好市多的某膠囊益生菌，放屁沒那麼臭，不過平日飲食才差最多，益生菌也是要長期吃才會有感」。

No.1 膠原蛋白

翻攝優良生醫健康網路商店

近一年最受網友關注的保健食品就是膠原蛋白！不只面膜、面霜等保養品主打含有膠原蛋白，就連保健食品也經常出現，在臉書直播討論度尤為明顯。雖然豬皮、豬腳、雞腳、牛筋等食物富含膠原蛋白，不過人類攝取後分子結構較大，加上熱量偏高不宜攝取過多，所以人體吸收率低，飲食上補充膠原蛋白較為困難。因此，大多數人透過小分子膠原蛋白來補充身體所需的營養。

其中魚源膠原蛋白深受不少消費者喜愛，市場上也有牛來源、豬來源的膠原，像是Meet Me嫚妙膠原蛋白粉以德國Gelita AG授權的雙重膠原為核心，不只擁有高品質牛來源膠原，還融合日本玄米萃取、西班牙雞冠萃取、法國深海魚皮彈性蛋白等頂級成分，加上西印度櫻桃C，每匙含有5,000毫克的膠原蛋白，口感香醇滑順，奶香馥郁卻不帶腥氣。也有不少人好奇長期食用膠原蛋白效果如何，PTT上的鄉民也熱烈分享，「我覺得粉比錠來得有感耶」、「我覺得Q10比較有感」、「覺得皮膚比較不容易乾而已」、「運動+保健食品+膠原蛋白，整體有變好，不確定是誰的功用」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年08月18日至2025年08月17日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

