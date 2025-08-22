高溫悶熱午後西北雨 賈新興：劍魚颱風周日生成 可能下周一登陸越南

太平洋高壓偏強，持續高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估明天呂宋島西側至南海一帶有熱帶性低氣壓生成，周日增強為劍魚颱風，其將朝海南島的方向移動，並於下周一至下周二有登陸越南河內一帶的機率。

近期天氣趨勢，他說，明天，南台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。周日，鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及嘉義以南有零星短暫陣雨。下周一，午後苗栗以南有局部短暫陣雨。下周二至下周四，午後桃園以南有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。

賈新興表示，下周五，午後桃園以南及花東有零星短暫陣雨。下周六至31日，清晨竹苗以南沿海有零星短暫雨，午後西半部及宜蘭有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候預測顯示，下周一起至9月30日，於南海至鵝鑾鼻一帶降雨有偏多的趨勢， 台灣降雨偏午後型態。9月上旬至中旬有利颱風生成環境暫歇息，9月下旬起至10月下旬環境有利颱風生成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。