高溫酷熱明迎「處暑」 專家曝這時不排除有熱帶系統往台灣靠近

明天是24節氣「處暑」，今天至周末太平洋高壓影響，整體天氣趨於穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地以晴到多雲為主，高溫33至35度，西部盆地與內陸地區有機會升至36至37度。

林孝儒表示，午後對流發展大多侷限於山區，降雨範圍零散。花東地區及恆春半島因位處迎風面，偶有局部短暫陣雨。整體來說，天氣相對穩定，高溫炎熱，外出務必做好防曬，多補充水分，避免中暑或熱傷害。

展望下周天氣，林孝儒表示，太平洋高壓勢力略有減弱，台灣位處高壓西南至南側邊緣，大環境仍以偏東或東南風為主。期間隨東風波動偶有水氣接近，迎風面的東部仍有地形性降雨機會，西半部則維持晴到多雲；午後各地山區及近山平地仍易有熱對流發展，帶來短暫雷陣雨。整體天氣型態仍偏向夏季型，白天氣溫持續偏高，西部地區高溫可能達36度或以上。

另外，林孝儒表示，目前菲律賓附近有一熱帶擾動逐漸往西方移動，預測周末至下周前期進入南海後朝越南方向發展，期間雖有機會增強為熱帶性低氣壓或颱風，但對台灣沒有直接影響。

不過，林孝儒表示，初步研判，8月底至9月初南方洋面仍存在新的熱帶系統生成可能，且在太平洋高壓勢力偏北的情況下，無法完全排除熱帶系統往台灣靠近的機率，持續關注最新氣象資訊。目前距離時間仍久，預報不確定性高，後續變化仍須觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。