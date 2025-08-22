不吸菸竹科工程師驗出1.3公分結節 醫嘆「肺癌年輕化」：需超前部署

胸腔外科醫師謝義山近日在臉書分享，一名竹科工程師自費做低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢，發現一顆1.3公分的毛玻璃結節，讓他感嘆現在「年輕人得肺癌好像不是那麼罕見了」。他並援引台大醫院外科部主任陳晉興的呼籲，建議非高危險群民眾也需做基底檢測，超前部署。

謝義山20日在臉書透露，一名竹科年輕工程師，本身沒有吸菸、沒有肺癌家族史，卻在門診時要求自費LDCT肺癌篩檢。問診後，才知道該病患因咳嗽一陣子了，想來檢查看看。

謝義山在為他安排胸部CXR光片檢查後，並未發現明顯異常，病患仍堅持自費做LDCT肺部檢查，結果居然看到一顆1.3公分的毛玻璃結節，病人當場驚呆，醫師自己也覺得不寒而慄，感嘆說道：「年輕人得肺癌好像不是那麼罕見了。」

謝義山並援引台大肺癌治療專家、陳晉興教授的呼籲，建議即使是非高危險群民眾，也做一次基底檢測(baseline screening)；他強調，這項檢查並非是過度醫療，有時候幾千塊錢的基底檢測，可以是超前部署。

謝義山說，以桃園擴大肺癌篩檢專案的經驗，桃園市的篩檢標準比國健署的寬，找到的肺癌病人數，和國健署標準找到一樣多的肺癌病患，顯示台灣人的肺癌高危險群，在某種程度上和國際共識不同。

至於民眾該如何看待LDCT篩檢結果？陳晉興曾建議民眾，隨年紀增長，肺部若出現小疤痕、小結節是自然現象，對篩檢結果不必太慌張，可以這樣看：

一、肺結節若在0.6公分以下屬於正常，只要每2年定期做一次LDCT追蹤即可。

二、肺結節介於0.6到0.8公分之間，則需要密切追蹤，每3至6個月追蹤一次。

三、肺結節若超過0.8公分，需切片判斷是否為惡性，若是，則建議手術治療。

陳晉興並呼籲，由於肺癌有年輕化的趨勢，醫界希望未來肺癌篩檢可提前至45歲就開始進行，目前45至50歲的族群只能自費篩檢。