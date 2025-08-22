快訊

少校帶全家飛走 揭密國軍輕航機部隊史上最離譜叛逃案

8聲槍響…高雄行刑式槍決命案 51歲男頭頸中彈橫屍妹妹家門口

館長突揭成功開大陸抖音帳號！自嘲「追蹤我會沒女友」 粉絲數曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

不吸菸竹科工程師驗出1.3公分結節 醫嘆「肺癌年輕化」：需超前部署

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師感嘆肺癌年輕化，建議即使是非高危險群民眾，也要做一次基底檢測「超前部署」。此為LDCT肺癌篩檢示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照
醫師感嘆肺癌年輕化，建議即使是非高危險群民眾，也要做一次基底檢測「超前部署」。此為LDCT肺癌篩檢示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照

胸腔外科醫師謝義山近日在臉書分享，一名竹科工程師自費做低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩檢，發現一顆1.3公分的毛玻璃結節，讓他感嘆現在「年輕人得肺癌好像不是那麼罕見了」。他並援引台大醫院外科部主任陳晉興的呼籲，建議非高危險群民眾也需做基底檢測，超前部署。

謝義山20日在臉書透露，一名竹科年輕工程師，本身沒有吸菸、沒有肺癌家族史，卻在門診時要求自費LDCT肺癌篩檢。問診後，才知道該病患因咳嗽一陣子了，想來檢查看看。

謝義山在為他安排胸部CXR光片檢查後，並未發現明顯異常，病患仍堅持自費做LDCT肺部檢查，結果居然看到一顆1.3公分的毛玻璃結節，病人當場驚呆，醫師自己也覺得不寒而慄，感嘆說道：「年輕人得肺癌好像不是那麼罕見了。」

謝義山並援引台大肺癌治療專家、陳晉興教授的呼籲，建議即使是非高危險群民眾，也做一次基底檢測(baseline screening)；他強調，這項檢查並非是過度醫療，有時候幾千塊錢的基底檢測，可以是超前部署。

謝義山說，以桃園擴大肺癌篩檢專案的經驗，桃園市的篩檢標準比國健署的寬，找到的肺癌病人數，和國健署標準找到一樣多的肺癌病患，顯示台灣人的肺癌高危險群，在某種程度上和國際共識不同。

至於民眾該如何看待LDCT篩檢結果？陳晉興曾建議民眾，隨年紀增長，肺部若出現小疤痕、小結節是自然現象，對篩檢結果不必太慌張，可以這樣看：

一、肺結節若在0.6公分以下屬於正常，只要每2年定期做一次LDCT追蹤即可。

二、肺結節介於0.6到0.8公分之間，則需要密切追蹤，每3至6個月追蹤一次。

三、肺結節若超過0.8公分，需切片判斷是否為惡性，若是，則建議手術治療。

陳晉興並呼籲，由於肺癌有年輕化的趨勢，醫界希望未來肺癌篩檢可提前至45歲就開始進行，目前45至50歲的族群只能自費篩檢。

肺癌 肺結節

延伸閱讀

病患家屬硬塞水果盒「偷渡」紅包 台大名醫大驚失色3步驟自保

9大菜類易農藥殘留！營養師傳授清洗5絕招：很多人忽略第1步

西瓜不只消暑！紅肉、黃肉各有益處 營養師叮嚀3族群留意吃法

喝茶小心4雷區！醫：不能「刮油」 喝錯時間恐胃痛、干擾鐵鈣吸收

相關新聞

北市發布高溫警示 這3區攝氏36度以上、持續3天以上

台北市府上午發布高溫警示指出，中央氣象署今日一早即針對台北市內湖區發布高溫紅色燈號，攝氏38度以上且持續3天以上，另也針...

近期非常夏天明「處暑」 劍魚颱風最快這時生成 對台灣無直接威脅

隨著太平洋高壓增強，昨天午後雷雨大幅度減小，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天至周日...

高溫酷熱明迎「處暑」 專家曝這時不排除有熱帶系統往台灣靠近

明天是24節氣「處暑」，今天至周末太平洋高壓影響，整體天氣趨於穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地以晴到多雲為主...

今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅

各地天氣晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日各地...

不吸菸竹科工程師驗出1.3公分結節 醫嘆「肺癌年輕化」：需超前部署

胸腔外科醫師謝義山，近日在臉書分享一名竹科工程師在自費做LDCT肺癌篩檢，發現一顆1.3公分的毛玻璃結節，讓他感嘆現在「年輕人得肺癌好像不是那麼罕見了。」他並援引台大醫院外科部主任陳晉興的呼籲，建議非高危險群民眾也需做基底檢測，超前部署。

高溫悶熱午後西北雨 賈新興：劍魚颱風周日生成 可能下周一登陸越南

太平洋高壓偏強，持續高溫悶熱、午後西北雨天氣型態。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。