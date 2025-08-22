「無洗米」不是先幫你洗過！製程完全不碰水 日米廠揭緣由：為了環境

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多消費者不清楚「無洗米」的生產過程。白米示意圖。 圖／ingimage
根據日媒「まいどなNEWS」報導，日本米商「東洋稻米」近日在X社群平台上分享「無洗米」的製造方式。不少人以為無洗米只是「在工廠先洗好再烘乾」，其實要從先有一座碾米工廠開始，是一套非常專業的流程。

東洋稻米廠表示「無洗米」是利用特殊BG精米製法處理過的白米。「BG」指的是去除（Grind）米粒表面米糠（Bran）的技術。一般白米在碾米後仍會殘留一層薄薄的米糠，需要淘洗才能去掉，否則煮熟後會有味道。但無洗米則是在工廠內，透過機器將這層米糠完整刮除，等於直接省去洗米步驟。

製程大致包括：

檢查與篩選糙米 → 碾米 → 以BG無洗米機刮除米糠 → 移除雜質和呈色不良的米 → 包裝完成

看似繁瑣，卻能讓米粒保持乾淨。許多消費者誤以為是「先洗再曬」，其實並不需要加水。

「東洋稻米」在1991年研發出世界上第一款無洗米。因創辦人發現洗米水含有氮與磷等成分，排入河海會造成水質污染，因此決定投入長期研究，最後成功量產。如今，去除下來的米糠還會再利用，製成農業有機肥料。

無洗米有哪些好處？專家指出，首先它能保留「米粒的鮮味」，口感不打折。其次，省去洗米步驟，不僅節省時間與水，更適合水資源有限的家庭。由於不會排出洗米水，對環境也更加友善。同時，因為去掉容易氧化的米糠，更能保持新鮮美味。「不用洗」就能直接下鍋的「無洗米」，對忙碌的現代家庭來說，不僅方便，也兼具環保與永續的意義。這項日本研發的技術，如今已逐漸成為米食愛好者的選擇之一。

