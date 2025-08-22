明迎「處暑」 晴朗酷熱紫外線強 下周午後降雨範圍擴大

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周日各地晴朗穩定、高溫炎熱，明天、周日午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨。記者潘俊宏／攝影
今天至周日各地晴朗穩定、高溫炎熱，明天、周日午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨。記者潘俊宏／攝影

太平洋高壓影響，今天各地晴朗穩定、高溫炎熱，僅恆春半島偶有零星短暫陣雨；中央氣象署表示，東半部31至33度，西半部34、35度，局部溫度更高一些，尤其大台北盆地及中南部近山區局部可能36度或以上，近中午前後紫外線偏強，過量甚至危險等級；午後熱力作用，山區局部短暫雷陣雨。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至31度；金門晴時多雲，27至32度；馬祖晴時多雲，27至31度。

明天是24節氣「處暑」，氣象署表示，明天、周日太平洋高壓影響，各地大多晴到多雲、高溫炎熱，白天33至35度，局部溫度再高一些；環境吹偏東至東南風，迎風面台東地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨；明天大台北地區有局部37度以上高溫發生的機率。

氣象署表示，下周一至下周四大致仍受太平洋高壓影響，而南方為大低壓區，使台灣附近吹偏東風偶帶來水氣，迎風面的花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍稍微擴大，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

本周南海至菲律賓東方海面低壓帶中的熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性，氣象署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。

