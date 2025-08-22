低壓90W侵台機率曝 粉專：暫無颱風活動訊號 安全到8月底
玲玲颱風正在侵襲日本九州，另外受到關注的還有菲東低壓90W發展，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因為太平洋高氣壓很強勢，預計低壓90W將被一路壓著往西走，明天登陸呂宋，周末進入南海，走向海南島，來台灣的機率很低。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從模式系集預報也可以觀察到，超過9成比例的小成員，都是預報往西走，這是信心度很高的體現，整體來說低壓90W走向變數不大，要成颱，也要等它進入南海後才有機會。
近期是否可能有颱風侵襲台灣？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周內，西太平洋暫無颱風活動訊號，算是可以宣告，台灣這邊可以安全到8月底。夏季天氣將繼續好一段時間。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
