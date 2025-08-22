今起3天晴朗酷熱 飆38度極端高溫 吳德榮：熱帶擾動成颱也無威脅
各地天氣晴朗炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周日各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。今天北部22至38度、中部23至35度、南部23至36度、東部21至35度。
下周一至下周四各地晴時多雲，吳德榮說，高溫炎熱，要防曬、防中暑；南方水氣略增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。
至於颱風動態，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱玲玲在日本九州，向東北東移動，即將減弱為熱帶低壓。
吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）顯示，菲律賓東方海面熱帶擾動的系集平均路徑，今通過呂宋島，明進入南海，之後才有逐漸發展成颱風的機率，未來經海南島南側、朝越南前進。美國系集模式（GEFS）顯示，模擬的差異不大，故此熱帶擾動無論是否發展成颱，對台無威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
