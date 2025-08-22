羅思容「聽見零雨」一夜譜曲10首詩 零雨：我只是忠於自己 安靜寫詩

「詩歌就是我們的武器，就是這個世界的光。」目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。金曲歌后羅思容發表以零雨組詩創作的專輯「女兒的99種藍」，形容自己五年前讀到零雨組詩「女兒」的震動，「一夜之間就把十首詩作譜唱出來」。零雨則謙稱自己只是「忠於自己，安靜寫詩。」目宿媒體董事長童子賢則打趣:「很開心今天不用談能源，感謝詩歌把我解救出來」。

以拍攝紀錄片「他們在島嶼寫作」系列聞名的目宿媒體，今年為詩人零雨籌備全新詩歌跨界企劃「聽見零雨」。此一企劃不僅找來金曲歌后羅思容以零雨組詩創作專輯《女兒的99種藍》，也找來台灣四大獨立樂團草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS和庵心自在所，以零雨的詩入歌創作四首單曲。

零雨致詞時表示，一路走來，自己只是「忠於自己，安靜地寫詩」，能夠得到這麼多幫助，讓她內心充滿感謝。2020年，她將〈女兒〉組詩發表於詩人楊小濱主編的《兩岸詩》上，當時便被羅思容關注，花了五年時間創作《女兒的99種藍》專輯。「創作，是人類原始的信仰。」她表示，深信這個信仰現在依然豐富我們的生活。

羅思容回憶五年前讀到〈女兒〉組詩時那一晚的震動，「我彷彿被牽引著進入詩作裡百年來女兒們的身體和命運，並且隨著他們漂流浮沉」。她表示，零雨告訴她，這組詩醞釀書寫了兩年，「我卻莫名得一夜之間就把十首詩作譜唱出來」，這是她從來沒有過的創作經驗，到現在她都能從零雨和她的詩歌，感受到這股神祕的力量，「隱晦、帶著想像、卻又透明」，讓她感動又震撼。

她認為，《女兒的99種藍》從台灣女兒出發，卻又交織世界女兒的身分處境與她們的未來，「但願《女兒的99種藍》不僅是世界的女兒之歌，也是女性之歌、母親之歌。」

童子賢則對零雨和她的創作如數家珍。他表示，零雨出生在新北市山區的坪林，之後搬到台北，後來長住宜蘭，心心念念的是故鄉的山水丶大自然和蟲鳴鳥叫，即使是破敗的荒山、枯水、乾瘦的農人，在她看來都是美的，所以她能將鄉間寫得那麼好。她也喜歡中國古典文學，喜愛詩經丶楚辭丶陶淵明丶蘇東坡，能用最短的句子表達最繁複精準的情感與體驗。

他表示，小時候聽楊弦、余光中、席慕蓉的詩作入歌，後來又跟著羅大佑老師的歌聲走進詩人吳晟的《 吾鄉印象》。此次則希望透過將零雨的詩入歌，「讓更多年輕人可以有更多機會，因為歌曲來接觸詩。」

