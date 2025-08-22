羅思容「聽見零雨」一夜譜曲10首詩 零雨：我只是忠於自己 安靜寫詩

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。左起為歌手羅思容、詩人零雨和和碩董事長童子賢。記者陳宛茜／攝影
目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。左起為歌手羅思容、詩人零雨和和碩董事長童子賢。記者陳宛茜／攝影

「詩歌就是我們的武器，就是這個世界的光。」目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。金曲歌后羅思容發表以零雨組詩創作的專輯「女兒的99種藍」，形容自己五年前讀到零雨組詩「女兒」的震動，「一夜之間就把十首詩作譜唱出來」。零雨則謙稱自己只是「忠於自己，安靜寫詩。」目宿媒體董事長童子賢則打趣:「很開心今天不用談能源，感謝詩歌把我解救出來」。

以拍攝紀錄片「他們在島嶼寫作」系列聞名的目宿媒體，今年為詩人零雨籌備全新詩歌跨界企劃「聽見零雨」。此一企劃不僅找來金曲歌后羅思容以零雨組詩創作專輯《女兒的99種藍》，也找來台灣四大獨立樂團草莓救星、緩緩Huan Huan、OVDS和庵心自在所，以零雨的詩入歌創作四首單曲。

零雨致詞時表示，一路走來，自己只是「忠於自己，安靜地寫詩」，能夠得到這麼多幫助，讓她內心充滿感謝。2020年，她將〈女兒〉組詩發表於詩人楊小濱主編的《兩岸詩》上，當時便被羅思容關注，花了五年時間創作《女兒的99種藍》專輯。「創作，是人類原始的信仰。」她表示，深信這個信仰現在依然豐富我們的生活。

羅思容回憶五年前讀到〈女兒〉組詩時那一晚的震動，「我彷彿被牽引著進入詩作裡百年來女兒們的身體和命運，並且隨著他們漂流浮沉」。她表示，零雨告訴她，這組詩醞釀書寫了兩年，「我卻莫名得一夜之間就把十首詩作譜唱出來」，這是她從來沒有過的創作經驗，到現在她都能從零雨和她的詩歌，感受到這股神祕的力量，「隱晦、帶著想像、卻又透明」，讓她感動又震撼。

她認為，《女兒的99種藍》從台灣女兒出發，卻又交織世界女兒的身分處境與她們的未來，「但願《女兒的99種藍》不僅是世界的女兒之歌，也是女性之歌、母親之歌。」

童子賢則對零雨和她的創作如數家珍。他表示，零雨出生在新北市山區的坪林，之後搬到台北，後來長住宜蘭，心心念念的是故鄉的山水丶大自然和蟲鳴鳥叫，即使是破敗的荒山、枯水、乾瘦的農人，在她看來都是美的，所以她能將鄉間寫得那麼好。她也喜歡中國古典文學，喜愛詩經丶楚辭丶陶淵明丶蘇東坡，能用最短的句子表達最繁複精準的情感與體驗。

他表示，小時候聽楊弦、余光中、席慕蓉的詩作入歌，後來又跟著羅大佑老師的歌聲走進詩人吳晟的《 吾鄉印象》。此次則希望透過將零雨的詩入歌，「讓更多年輕人可以有更多機會，因為歌曲來接觸詩。」

●目宿媒體全新詩歌企劃「聽見零雨」X羅思容《女兒的99種藍》𝑫𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓𝒔現正於博客來、誠品線上預購，並已於21日數位上架、25日專輯實體上架，博客來預購：https://reurl.cc/oYZQx3 ，誠品線上預購：https://reurl.cc/vLmWga ，詳情請洽目宿媒體粉專：https://reurl.cc/89NlVM

詩人

延伸閱讀

川普批風力和太陽能發電是「世紀大騙局」 童子賢：不是很贊成

回應組閣 童子賢：我不擅長

蔣萬安拋找童子賢組閣 卓榮泰酸不要急…北市1句話反擊

蔣萬安建議賴總統找他組閣 童子賢笑回「歪樓」：卓內閣辛苦給予鼓勵

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。