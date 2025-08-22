聽新聞
0:00 / 0:00
台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通
桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤離。復興工務段獲報派大型機具搶修，未料昨下午山區雷陣雨，邊坡持續落石坍方擴大，無法搶修，預計今天下午4時搶通。
復興區長蘇佐璽說，台7線33公里處邊坡落石大坍方，道路中斷，後山的高義、三光、華陵3里今停班、停課。復興工務段搶修，掉落石塊破碎不易，搶修將延至今天下午，後山居民外出得繞道新竹、宜蘭方向進出。
公路局復興工務段指出，台7線33公里坍方面積約30公尺長、15公尺高，研判是受到前天下午強降雨影響，造成該處邊坡土石坍塌。工務段出動大型機具搶修，但最大岩石長寛各達8公尺且質地堅硬，大型機具破碎作業困難，下午又逢雷陣雨，造成坍方面積擴大至長40公尺、高30公尺。
復興工務段表示，搶修不易加上夜間視線不佳，為確保施工人員安全，最快今下午4時搶通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言