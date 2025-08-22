台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤離。復興工務段獲報派大型機具搶修，未料昨下午山區雷陣雨，邊坡持續落石坍方擴大，無法搶修，預計今天下午4時搶通。

復興區長蘇佐璽說，台7線33公里處邊坡落石大坍方，道路中斷，後山的高義、三光、華陵3里今停班、停課。復興工務段搶修，掉落石塊破碎不易，搶修將延至今天下午，後山居民外出得繞道新竹、宜蘭方向進出。

公路局復興工務段指出，台7線33公里坍方面積約30公尺長、15公尺高，研判是受到前天下午強降雨影響，造成該處邊坡土石坍塌。工務段出動大型機具搶修，但最大岩石長寛各達8公尺且質地堅硬，大型機具破碎作業困難，下午又逢雷陣雨，造成坍方面積擴大至長40公尺、高30公尺。

復興工務段表示，搶修不易加上夜間視線不佳，為確保施工人員安全，最快今下午4時搶通。