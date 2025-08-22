聽新聞
0:00 / 0:00

台達國際研討會 交流珊瑚復育

聯合報／ 記者潘奕言徐柏棻／屏東報導
台達電子公司以科技投入復育珊瑚，昨天在屏東海生館舉辦首屆台達國際珊瑚復育研討會。記者潘奕言／攝影
台達電子公司以科技投入復育珊瑚，昨天在屏東海生館舉辦首屆台達國際珊瑚復育研討會。記者潘奕言／攝影

台達電子公司以科技投入復育珊瑚，昨天在屏東國立海洋生物博物館舉辦首屆台達國際珊瑚復育研討會，邀請全球十二家頂尖保育機構，共八國十四名學者參與，除了分享科技在珊瑚保育的最新應用趨勢之外，也首度展示台達協作型機器手臂，協助耐熱珊瑚培育的成果。

現代科技應用在珊瑚保育上，包括以ＡＩ輔助珊瑚調查，判斷棲地珊瑚覆蓋率、是否適合移植珊瑚等；大面積成像技術蒐集珊瑚大量影像，建置三Ｄ模型供科學家研究珊瑚生態變化等。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，全球持續海洋熱浪已造成全球百分之八十四珊瑚礁面臨白化衝擊。台達至今已復育一萬株珊瑚，未來五年更規畫保存約三百種珊瑚。這次研討會希望推動科技應用、ＡＩ技術與生物多樣性量化的交流合作。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示，台達推動科技參與生態保育，讓台灣珊瑚研究與復育可以接軌國際，這次研討會是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。

台達也與海生館合作培育耐熱珊瑚，在攝氏卅七度下仍可維持百分之五十的光合作用效率，希望在全球暖化下尋找更多珊瑚的耐熱基因。台達也引進新研發的協作型機器手臂，能廿四小時工作，以跳缸增溫方式進行實驗，加速研究進程提升珊瑚復育效率與品質。

台達引進新研發的協作型機器手臂，廿四小時工作以跳缸增溫方式進行實驗，加速珊瑚復育進程。左起為台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳、國立海洋生物博物館館長溫志宏、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊、台達基金會執行長張楊乾。記者潘奕言／攝影
台達引進新研發的協作型機器手臂，廿四小時工作以跳缸增溫方式進行實驗，加速珊瑚復育進程。左起為台達孕生珊瑚復育計畫總顧問戴昌鳳、國立海洋生物博物館館長溫志宏、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊、台達基金會執行長張楊乾。記者潘奕言／攝影

復育 珊瑚 台達電 生態保育

延伸閱讀

台達電機器手臂為珊瑚幼苗換缸 培育更耐熱種珊瑚

池子覆蓋雜草 新北汐止長青里長清理持續復育蓋斑鬥魚

AI 資料中心耗電飆升！台達高管：市場恐面臨「六大挑戰」

守護海洋中的森林 台灣的珊瑚保育與復育行動

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。