台達國際研討會 交流珊瑚復育

台達電子公司以科技投入復育珊瑚，昨天在屏東國立海洋生物博物館舉辦首屆台達國際珊瑚復育研討會，邀請全球十二家頂尖保育機構，共八國十四名學者參與，除了分享科技在珊瑚保育的最新應用趨勢之外，也首度展示台達協作型機器手臂，協助耐熱珊瑚培育的成果。

現代科技應用在珊瑚保育上，包括以ＡＩ輔助珊瑚調查，判斷棲地珊瑚覆蓋率、是否適合移植珊瑚等；大面積成像技術蒐集珊瑚大量影像，建置三Ｄ模型供科學家研究珊瑚生態變化等。

台達電子文教基金會副董事長郭珊珊表示，全球持續海洋熱浪已造成全球百分之八十四珊瑚礁面臨白化衝擊。台達至今已復育一萬株珊瑚，未來五年更規畫保存約三百種珊瑚。這次研討會希望推動科技應用、ＡＩ技術與生物多樣性量化的交流合作。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示，台達推動科技參與生態保育，讓台灣珊瑚研究與復育可以接軌國際，這次研討會是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。

台達也與海生館合作培育耐熱珊瑚，在攝氏卅七度下仍可維持百分之五十的光合作用效率，希望在全球暖化下尋找更多珊瑚的耐熱基因。台達也引進新研發的協作型機器手臂，能廿四小時工作，以跳缸增溫方式進行實驗，加速研究進程提升珊瑚復育效率與品質。