大甲溪光明電廠 環評補件再審

台電推動大甲溪光明抽蓄水力發電，昨進行環評第2次初審。哈崙台部落族人到場抗議，不滿遭台中和平區公所認定為「非關係部落」，台電未落實部落諮商同意程序，呼籲暫停審查。環評委員以土石堆置安全管理計畫須強化，決議11月30日前補件再審。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，台電規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建一條長約10.6公里的頭水隧道、設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，工程經費600億、工期耗費10年。

哈崙台部落會議主席尤繞．歐賓表示，因區公所認定哈崙台部落非本案關係部落，台電據此規避原基法規定，拒絕落實部落諮商同意權，態度極為輕視。部落已提出訴願，並向監察院陳情，呼籲調查完成前應暫停環評審查程序。他說，這塊土地是泰雅族文化的根，部落要的不是特權，而是公平、公正的基本尊重。

有環評委員認為，此案以鑽炸進行隧道施工，上游處可能產生崩落，應設計土堆場的預警機制；且基地位於山崩與地質敏感區，應確保安全及緊急應變機制。也有環委認為本案經費600億元，還衍生生態破壞問題，實質效益須再明確估算。

另有委員說，針對與地方居民溝通，台電答覆意見令人驚訝，僅寫著有擺放計畫說明書在部落。最後會議決議，台電應補正資料後再審查。

環境部解釋，環評是依法要求開發單位提出減輕開發影響，未明定部落諮商事宜的前置條件。台中市和平區長吳萬福說，台電計畫提出前，公所民政課還未畫定傳統領域，如今部落認為計畫會影響地方，區公所會依地方意見，全力配合並依據數據處置。