聽新聞
0:00 / 0:00

大甲溪光明電廠 環評補件再審

聯合報／ 記者葉冠妤黑中亮／台北報導
針對台電「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」開發案，受開發案影響的部落族人昨天前往環境部前舉行記者會，呼籲台電應尊重部落，依法落實部落諮商同意程序，在未落實前，環境部應該暫停所有環評審查相關程序。記者曾學仁／攝影
針對台電「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」開發案，受開發案影響的部落族人昨天前往環境部前舉行記者會，呼籲台電應尊重部落，依法落實部落諮商同意程序，在未落實前，環境部應該暫停所有環評審查相關程序。記者曾學仁／攝影

台電推動大甲溪光明抽蓄水力發電，昨進行環評第2次初審。哈崙台部落族人到場抗議，不滿遭台中和平區公所認定為「非關係部落」，台電未落實部落諮商同意程序，呼籲暫停審查。環評委員以土石堆置安全管理計畫須強化，決議11月30日前補件再審。

大甲溪光明抽蓄水力發電計畫，台電規畫利用既有大甲溪德基水庫為上池，谷關水庫為下池，搭配新建一條長約10.6公里的頭水隧道、設置4部抽蓄水力發電機組，總裝置容量610MW以下，工程經費600億、工期耗費10年。

哈崙台部落會議主席尤繞．歐賓表示，因區公所認定哈崙台部落非本案關係部落，台電據此規避原基法規定，拒絕落實部落諮商同意權，態度極為輕視。部落已提出訴願，並向監察院陳情，呼籲調查完成前應暫停環評審查程序。他說，這塊土地是泰雅族文化的根，部落要的不是特權，而是公平、公正的基本尊重。

有環評委員認為，此案以鑽炸進行隧道施工，上游處可能產生崩落，應設計土堆場的預警機制；且基地位於山崩與地質敏感區，應確保安全及緊急應變機制。也有環委認為本案經費600億元，還衍生生態破壞問題，實質效益須再明確估算。

另有委員說，針對與地方居民溝通，台電答覆意見令人驚訝，僅寫著有擺放計畫說明書在部落。最後會議決議，台電應補正資料後再審查。

環境部解釋，環評是依法要求開發單位提出減輕開發影響，未明定部落諮商事宜的前置條件。台中市和平區長吳萬福說，台電計畫提出前，公所民政課還未畫定傳統領域，如今部落認為計畫會影響地方，區公所會依地方意見，全力配合並依據數據處置。

延伸閱讀

台電大甲溪光明水力發電惹議 環評要求補正再審

影／大甲溪光明發電計畫 族人要求依法落實諮商同意程序

勞保明年度撥補1200億元 台電則未獲得撥補額度

115年度總預算撥補勞保1200億 特別預算挹注健保200億

相關新聞

講電話要到玄關！高鐵推「寧靜車廂」9月22日上路

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為提高服務品質，將效仿日本新...

觀察站／高鐵翻轉服務品質 挑戰在後頭

通車十八年的台灣高鐵，運量進入穩定成長期，但票箱收入攀升的代價就是服務品質下滑。史哲接任高鐵公司董座後，首要ＫＰＩ已非衝...

恩碩之死…兒童骨髓移植 轉院計畫挨批失靈

本報日前獨家報導，三歲男童恩碩去年罹患嚴重型再生不良貧血，需骨髓移植才能搶回一命，但在高雄等不到病房，恩碩媽媽自費請民間...

健檢舒張壓「見紅」 醫師示警恐是血管硬化警訊

一名40多歲男性在健檢中首次發現舒張壓「見紅」，起初並未在意，但同事提醒，父親因長期忽視舒張壓，最後因動脈硬化引發心肌梗...

大甲溪光明電廠 環評補件再審

台電推動大甲溪光明抽蓄水力發電，昨進行環評第2次初審。哈崙台部落族人到場抗議，不滿遭台中和平區公所認定為「非關係部落」，...

羅思容「聽見零雨」一夜譜曲10首詩 零雨：我只是忠於自己 安靜寫詩

「詩歌就是我們的武器，就是這個世界的光。」目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。金曲歌后羅思容發表以零雨組詩創作的專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。