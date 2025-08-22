聽新聞
0:00 / 0:00

恩碩之死…兒童骨髓移植 轉院計畫挨批失靈

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
恩碩母親（左）昨與立法委員林月琴（中）舉行記者會，點出政府投入十多億元建立兒童重難罕症守護網絡，卻未建立轉診機制，甚至要醫師一通通打電話找病床。記者林琮恩／攝影
恩碩母親（左）昨與立法委員林月琴（中）舉行記者會，點出政府投入十多億元建立兒童重難罕症守護網絡，卻未建立轉診機制，甚至要醫師一通通打電話找病床。記者林琮恩／攝影

本報日前獨家報導，三歲男童恩碩去年罹患嚴重型再生不良貧血，需骨髓移植才能搶回一命，但在高雄等不到病房，恩碩媽媽自費請民間救護車，將恩碩從高雄送至北部醫學中心救治，但他仍於今年三月在一般兒癌病房，不敵感染過世。為避免悲劇重演，恩碩媽媽調查五十位病童家長心聲，近七成家長認為，兒童骨髓移植病床不足且治療費用高。立委林月琴呼籲，衛福部健保署應調整給付模式，讓兒童醫療獲得更多給付。

恩碩媽媽昨與林月琴共同出面直指，台灣每年有數百位需骨髓移植病人，但全國病床數僅一二三床，且集中北部，政府於民國一一○至一一三年針對優化兒童醫療網計畫投入十點五億元，但不僅骨髓移植病房不足，轉院外接計畫也失靈。

恩碩媽媽說，收治恩碩的醫師須逐一致電各大醫學中心，詢問院方是否有骨髓病房空床，找到北部醫學中心後，卻被告知兒童醫療網轉院不可跨越縣市，須自費找救護車，因恩碩體內白血球幾乎歸零、沒有抵抗力，還自行攜帶血壓、血氧設備上車。她質問「為什麼必須走這段驚險萬分的路程？為何必須每天數萬次祈禱，期盼孩子能看到隔天的太陽？」

恩碩媽媽以恩碩生前最愛的「粉紅傘」命名進行調查，共一六三一位民眾響應，盼「給醫師資源，讓病童活命」。調查結果顯示，五十位接受調查病童家長中，近七成家長認為兒童骨髓移植病床不足，家長平均花費藥費高達五十三點五萬元，最高花費達五百萬元。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧說，以恩碩為例，面臨資源缺乏，醫護人員也只能與家屬一起抱頭痛哭，病童候床時間久，還需與成人搶床，令人焦頭爛額，一個進步的社會，這些事情不該發生，讓恩碩白白犧牲，盼立法院下會期審理優化兒童醫療網預算時，應要求衛福部避免重演類似案件。

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍說，二期優化兒童醫療網照護計畫於全台布建八家核心醫院，現已要求所有兒童醫療核心醫院須建立重症轉院團隊，且病患轉院無縣市範圍限制，針對本次案件，將評估調整資源配置，讓重難症病人獲得醫療照顧。

衛福部健保署醫務管理組副組長賴彥狀說，健保署預計九月一日起調整骨髓移植相關給付，將異體周邊幹細胞與異體造血幹細胞給付合併，給付點數也從一千五百點，擴增至約一萬五千餘點，增加約十倍之多。

救護車 健保署 醫學中心

延伸閱讀

守護骨髓移植病童！已故病童恩碩媽發動調查 7成病友認移植病床不足

兒童轉運計畫失靈？ 老醫師撥電話求救⋯骨髓移植童仍等不到病床過世

80歲免評上路逾兩周近1500人申請 洪申翰：需時間觀察趨勢

兒托監視器經費受影響？ 藍批衛福部牽拖

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

台7線桃園榮華段坍方 今下午拚搶通

桃園市復興區台7線33公里榮華橋附近邊坡昨凌晨2時大坍方，雙向中斷無法通行，有1團前往巴陵旅行團37人緊急轉至新竹方向撤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。