講電話要到玄關！高鐵推寧靜車廂 9月22日上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
高鐵將效仿日本新幹線作法，推「寧靜車廂」措施，未來乘客接聽電話要移動到列車玄關。記者胡經周／攝影
高鐵將效仿日本新幹線作法，推「寧靜車廂」措施，未來乘客接聽電話要移動到列車玄關。記者胡經周／攝影

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為提高服務品質，將效仿日本新幹線作法，今天公告「寧靜車廂」措施，預告一個月後，九月廿二日正式上路，未來乘客需接聽電話要移動到列車玄關，若勸導不聽，最嚴重將依旅客運送契約解除契約。

隨著高鐵乘客愈來愈多，在車廂內大聲、甚至擴音講電話、外放影音等干擾情況也增加，史哲表示，民眾搭乘高鐵維持秩序是台灣文明自傲之處，月台排隊動線等也都比國外好很多。

史哲指出，乘客都希望高鐵維持、甚至提高服務品質，但為達到這點，也需要乘客的配合，將自身的自律展現出來，因此將效仿日本新幹線推動「寧靜車廂」，過去常講的「使用3Ｃ產品配戴耳機、講電話輕聲細語」等宣導，也將正式明訂在旅客運送契約中。

史哲說明，就像大家不能接受在車廂上抽菸等行為，現在也到了進入更自律的階段，未來將大力宣導乘客調低手機音量、克制交談聲量，使用3Ｃ產品看影片、聽音樂、玩遊戲等配戴耳機，另外，「若要講電話需移動到列車玄關」。

史哲表示，「寧靜車廂」措施將於今天公告，並預告一個月，九月廿二日起正式生效，但政策實施初期會有三個月的宣導期，宣導期間會以列車長與服勤員勸導開始，並投入大量資源宣傳，如更新車廂內的宣導標語，讓所有乘客明顯知道這個規則。

史哲強調，宣導期間不代表乘客依然可以在車廂大聲講電話，若違反規則，且屢勸不聽者，最嚴重仍會依旅客運送契約解除運送。

「寧靜車廂」措施引起討論，網友表示，「這樣帶小孩的不就不能搭高鐵」、「直接屏蔽訊號不是更有效率嗎」、「太好啦！舉雙手雙腳支持」、「開放二個車廂能講電話，是不是比較適合呢」、「台鐵也需要」。

