立委促訂車廂噪音罰則 交部將評估修法

日本公共交通運輸工具均為寧靜車廂，乘客必須將手機切換至靜音振動，有的國家在車廂內大聲聊天會開罰。立委建議修正鐵路法與大眾捷運法，明確定義車廂噪音干擾行為，並授權乘務人員採取必要處置，交通部表示，會搜集國際案例，評估我國修法必要性及民意支持度。

台鐵公司表示，根據旅客運輸契約規定，旅客於車站或車廂內，有妨礙乘車與候車秩序等行為，經勸導未改善者，可依規定解除契約、拒絕運送。但仍先以勸導為主，屢勸不聽且行為嚴重者才會解除契約。

首都客運總經理李建文表示，搭乘國道客運，會呼籲大家不要在車上接聽電話，若不得已盼盡量簡短且小聲，由於沒有強制法，以勸導為主。

立委邱志偉、許智傑曾召開記者會，呼籲修法規範車廂內大聲聊天、擴音講電話、外放影音等干擾行為，並舉例英國自由民主黨近期提出修法方向，禁止乘客在公車、地鐵及火車上大聲播放音樂及影片，違者最高可處一千英鎊。新加坡主管機關實際開出違規通知，最高可處五百新幣罰款。

立委建議修正鐵路法與大眾捷運法，明確定義車廂噪音行為，並授權乘務人員採取必要處置，包含警告、要求換車廂甚至拒絕運送，同時建立適當罰則，讓規範具實質約束力。

交通部表示，有授權營運機構針對車廂內喧譁或影響公共秩序者勸導、拒絕運送或請其離車，也會督請業者透過跑馬燈及短片提醒乘客降低音量；另也會搜集國際案例，評估我國修法必要性及民意支持度。