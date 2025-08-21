快訊

醫療險喊漲恐衝擊數百萬保戶 金管會提三點說明

聽新聞
0:00 / 0:00

中南部蔬菜產區復耕順利 農業部掛保證：9月上旬價格趨穩

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

台灣近日遭遇颱風侵襲，菜價持續波動，行政院副院長鄭麗君今舉行「穩定物價小組」會議。農業部會中指出，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起蔬菜供應可望逐步增加，價格趨穩。

7月以來，受颱風丹娜絲、楊柳與連續豪雨影響，造成中南部葉菜類、花果類等蔬菜生產減損，短期零售端蔬菜價格明顯波動，鄭麗君會中責請農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助措施，協助農民復耕、復產，並與地方產銷團體保持密切聯繫，儘速恢復市場供應與價格穩定。

農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定，而產地復耕期間，已經輔導農民團體依市場需求，滾動釋出庫存蔬菜，並協調進口蔬菜加速通關，充裕市場貨源。

零售端部分，農業部表示，已輔導農民團體結合全台全聯福利中心、大全聯、愛買等連鎖賣場，15日起推出甘藍優惠專區，另於全台全聯門市，設置平價蔬菜優惠專區，供民眾選購。

鄭麗君提到，汛期以來，部分農畜產品因氣候條件不穩，供應量減少、價格波動，尤其毛豬產量受夏季高溫影響產量下降，加上中元節將至，需求即將升高，農業部應持續掌握毛豬及豬肉市場量價情勢，協調台糖公司增加供應，加強各項調節措施，確保供應無虞。

另針對風災豪雨造成部分地區住房受損，鄭麗君感謝社會各界的愛心與企業參與，讓災後復原更有效率，也責請工程會密切關注營建物料價格，確保工程費用合理平穩。

豬肉 農業部 鄭麗君

延伸閱讀

出席自動化展 卓榮泰：已給假單、鄭麗君隨時可赴美磋商

朱立倫批鄭麗君80分鐘關稅記者會「有講等於沒講」

【重磅快評】鄭麗君遲來的80分鐘記者會 說清楚了什麼？

影／鄭麗君上火線說明爭取關稅不要疊加 藍委批這4個月有在爭取嗎

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

中南部蔬菜產區復耕順利 農業部掛保證：9月上旬價格趨穩

台灣近日遭遇颱風侵襲，菜價持續波動，行政院副院長鄭麗君今舉行「穩定物價小組」會議。農業部會中指出，目前天候漸趨穩定，中南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。