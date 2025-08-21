中南部蔬菜產區復耕順利 農業部掛保證：9月上旬價格趨穩

台灣近日遭遇颱風侵襲，菜價持續波動，行政院副院長鄭麗君今舉行「穩定物價小組」會議。農業部會中指出，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起蔬菜供應可望逐步增加，價格趨穩。

7月以來，受颱風丹娜絲、楊柳與連續豪雨影響，造成中南部葉菜類、花果類等蔬菜生產減損，短期零售端蔬菜價格明顯波動，鄭麗君會中責請農業部以「從寬、從簡、從速」原則，儘速辦理各項災害救助措施，協助農民復耕、復產，並與地方產銷團體保持密切聯繫，儘速恢復市場供應與價格穩定。

農業部表示，目前天候漸趨穩定，中南部重要蔬菜產區復耕順利，9月上旬起，蔬菜供應可望逐步增加，價格漸趨穩定，而產地復耕期間，已經輔導農民團體依市場需求，滾動釋出庫存蔬菜，並協調進口蔬菜加速通關，充裕市場貨源。

零售端部分，農業部表示，已輔導農民團體結合全台全聯福利中心、大全聯、愛買等連鎖賣場，15日起推出甘藍優惠專區，另於全台全聯門市，設置平價蔬菜優惠專區，供民眾選購。

鄭麗君提到，汛期以來，部分農畜產品因氣候條件不穩，供應量減少、價格波動，尤其毛豬產量受夏季高溫影響產量下降，加上中元節將至，需求即將升高，農業部應持續掌握毛豬及豬肉市場量價情勢，協調台糖公司增加供應，加強各項調節措施，確保供應無虞。

另針對風災豪雨造成部分地區住房受損，鄭麗君感謝社會各界的愛心與企業參與，讓災後復原更有效率，也責請工程會密切關注營建物料價格，確保工程費用合理平穩。