加拿大來台轉機客9月起免安檢 每年22萬人受惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
加拿大運輸部代表向我方說明多倫多機場保安措施。圖／民航局提供
加拿大運輸部代表向我方說明多倫多機場保安措施。圖／民航局提供

去年在桃園機場轉機旅客有6%、近22萬人來自加拿大交通部民航局今宣布，9月1日起加拿大來台於桃園機場轉機前往其他地區的旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估旅客可節省約1小時等候時間，每周有21架次航班旅客受惠。

交通部為提升桃園國際機場營運效率，持續推動一站式保安（One-Stop Security）計畫，根據「國際民航公約」第17號附約，以及國際民航組織（ICAO）「航空保安手冊」規範，只要起飛國的航空保安措施，經書面審查及實地驗證後，確認高於或等於轉機國標準，該國旅客在轉機時可免除人身、手提行李與託運行李的再次安檢。

民航局長何淑萍近日率交通部航政司長韓振華、航警局長趙瑞華、桃園機場公司副總經理余崇立等人前往加拿大，除實地檢視溫哥華、多倫多機場安檢作業，並與加拿大運輸部、機場當局及相關安檢單位，確認「加拿大來臺轉機旅客免安檢」作業流程。

在確認各項作業均符合規範後，我方也確認9月1日起，加拿大來台轉機旅客，可免除再次安檢；加拿大代表向我方代表表示，期待雙方持續合作，以維持最高標準的航空安全。

根據統計，2024年於桃園機場轉機旅客中，約6％、近22萬人次來自加拿大。何淑萍表示，自2018年起，我國已與加拿大合作實施託運行李的「一站式保安」措施，加拿大來台轉機旅客的託運行李已享有免檢優惠。

本次擴大合作範圍，將免檢對象擴及旅客本人與手提行李，不僅為旅客帶來更順暢的轉機體驗，對航空公司、桃機公司及航警局而言，也是在確保航空保安、效率與國際合作的「四贏」措施。

民航局表示，我國近年推動一站式保安，已陸續豁免美國全境、加拿大（溫哥華及多倫多）、紐西蘭（奧克蘭）機場至桃園國際機場轉機託運行李免除安全檢查，並於2023年9月1日起全面實施豁免美國來台轉機旅客人身及手提行李安檢，今年9月1日起將再擴大至加拿大。

溫哥華機場安檢單位向我方說明行李複檢程序。圖／民航局提供
加拿大運輸部等代表與我方於多倫多機場研商一站式保安會議情形。圖／民航局提供
多倫多機場代表向我方說明緊急應變中心作業方式。圖／民航局提供
轉機 加拿大 民航局 交通部 溫哥華 桃園機場

