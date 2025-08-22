健康你我他／暖男水豚變獅子 財務準備待加強

測驗退休力，盤點過去一年的變化，我從暖男水豚，化身為精神抖擻的王者獅子，高興之餘，也從中看出需要努力的方向。

健康是待加強項目，我決定挑戰不擅長的運動：排舞。剛開始像兩隻腳在打架，聽不懂華倫步、水手步、3點鐘方向這些術語，一轉圈就面對大批同學，尷尬萬分，難免想放棄，幸經同學熱心指導，努力練習後，也漸入佳境，現在已經可以享受音樂的妙曼，翩然起舞。同學間不時互相關懷，分享生活趣事，身心都得到療癒。

除了飲食均衡、運動外，我也努力建立良好的睡眠習慣，睡前不滑手機，飲用溫熱牛奶。翻閱副刊輕鬆溫馨的文章，是沉澱心情的好方法。拋開心中所有雜念，為進入夢鄉做好準備。一夜好眠，精神飽滿，歡欣迎接美好早晨的來臨。

退休力最弱的一環，是財務準備不足。由於性格保守，不善投資理財，一向只採定存或儲蓄型保險的方式。日前幸運有機會重拾教鞭，學員都是成熟的上班族，人人求知若渴，他們學習態度熱切，課後仍不斷提出疑問，鼓舞我要不斷進修上進，在操作電腦上，也教我一些使用小技巧，真的是教學相長。當然，教學的收入，也會對財務有所改善。

只要肯「活到老，學到老，少煩惱」，充實健康過好每一天，就可以開心做一隻安步當車、享受簡單生活的獅子了。