成人半數體重過重...代謝症候群6個月有望逆轉

據2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，我國18歲以上成人過重及肥胖盛行率高達50.3%。衛福部自3年前開始推動「代謝症候群防治計畫」，截至目前為止已有12萬人，追蹤管理至少半年，其中近2成民眾脫離代謝症候群，至今協助超過42萬餘人。

國健署昨宣布，9月起，代謝症候群防治計畫將開放醫院層級參與，每家參與的醫療院所，收案數提高至600人，盼能達到「三高防治888」的目標。

衛福部推動「代謝症候群防治計畫」，全國目前有3100家診所、5200位醫師參與，收案對象中，有近8成的民眾屬於腰圍過粗的肥胖族群，且有7成血壓或血脂異常、6成以上飯前血糖或糖化血色素偏高，加入計畫者，已有12萬人左右追蹤管理至少6個月，其中37%成功改善至少1項代謝症候群異常指標，17.8%成功脫離代謝症候群。

國健署署長沈靜芬表示，代謝症候群防治計畫是作為三高防治的最前端，肥胖是可以藉由生活型態的改變，再加上運動，就有機會可以恢復到健康狀態，不讓民眾因減重受困，進展到疾病或是需要吃藥的階段，近年與診所合作收案，已經相當成熟，因此，希望從9月起該計畫可以推進到醫院層級，服務到更多民眾。

國健署慢病防治組組長吳建遠說，加入代謝症候群計畫的醫療院所，目標是每一家收案1000人，目前協助的人數約為42萬人，後續希望達到百萬人，若以成人預防保健，約有2成適用對象是在醫院層級做檢查評估，此次醫院層級加入計畫，推估1年會有約12萬人於醫院介入評估，實際納入計畫者，推估一年會有2萬人受惠。