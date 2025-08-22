健檢舒張壓「見紅」 醫師示警恐是血管硬化警訊

一名40多歲男性在健檢中首次發現舒張壓「見紅」，起初並未在意，但同事提醒，父親因長期忽視舒張壓，最後因動脈硬化引發心肌梗塞猝逝。新光醫院心臟血管內科主治醫師洪惠風指出，收縮壓與舒張壓同等重要，如果舒張壓升高超標，可能反映血管失去彈性，恐有動脈硬化的風險，千萬不可輕忽。

依台灣高血壓學會建議，血壓應維持在120／80mmHg以下，超過此數值即為高血壓。洪惠風解釋，收縮壓反映心臟收縮時的壓力，如果出現異常，與心臟功能問題有關；舒張壓則是心臟舒張時血液回彈的壓力，若超標可能代表血管硬化。坊間流傳「收縮壓比舒張壓重要」是錯誤觀念，兩者都關乎心血管的健康。

美國2025年最新高血壓指引，將130／80mmHg視為「第一期高血壓」，140／90mmHg以上則為「第二期高血壓」。相較之下，台灣標準較寬，收縮壓120到140mmHg、舒張壓80到90mmHg才算第一期高血壓。但洪惠風提醒，收縮壓只要超過120mmHg或舒張壓超過80mmHg，都應有所警覺並且就醫檢查。

洪惠風強調，台灣人比西方人更容易中風，而高血壓是主要危險因子，不能等健檢才注意，20歲後就應養成監測血壓習慣，而量血壓必須找到自己的「中央血壓手」，即左右手中測得最高血壓的一側，才最接近真實數值，建議採「七戰四勝」法，同一天固定時間，分別量左右手與重複測量，持續兩天，選出4次最高的一手，日後以量測此隻手，作為血壓基準。

衛福部國健署指出，量測血壓前，應休息5分鐘，避免交談、憋尿或翹腳，保持腰直、雙腳平放，壓脈帶位置不低於心臟。量測後應做紀錄，一旦超過140／90mmHg，就要諮詢醫師追蹤或治療。