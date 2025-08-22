健康主題館／保持行動力 健康老化更自在​

健康是每個人追求的目標，甚至可說是基本人權。但為什麼有人健康有人不健康？基因、環境、醫療、生活都是決定性的主要因素。基因決定在父母；醫療決定在政策；環境決定在全球治理，只有生活才掌握在自己手中。所以，食衣住行育樂、生活中的每一事項，點點滴滴都和健康息息相關。

就個人而言，行動力代表著活動力，決定是否能自主控制身體，並自在參與社會性互動，也更能展現獨特生命力、活出精采的人生意義。

良好行動力 具備4項能力

1.靈活的關節：上肢肩肘腕關節、下肢髖膝踝關節、中軸線的脊椎關節等都非常關鍵，應多做伸展操。

2.有力的肌肉：操控萬能的上肢大小肌肉群、穩定移動的下肢肌群，腹部背部的核心肌群也要強而有力，要多做肌力訓練，以避免肌少症。

3.強健的心肺：心臟夠力，肺活量夠大，才不會動不動就氣喘吁吁，有持久性的耐力，要加入有氧運動。

4.穩定的協調性與平衡感：即反應能力與敏捷性，以避免銀髮族最怕的跌倒意外。

走路最簡單 方便又安全

有了好的行動力，就能健康老化、行動自如、生活自在，可以發揮精采的人生目標，例如走遊生活四周、走讀花花世界，尤其走路是最簡單方便又安全的運動，已經被世界衛生組織認證。

台灣有很多精采的步道，如草嶺古道、魚路古道、淡蘭古道、山海圳、樟之細路等，還有更多鄉野間的親民步道，如陽明山步道、四獸山步道，如能鼓勵企業認養符合該企業地緣或人緣的步道，以科技的方法、人文的精神優化它們，使某些路段更具可親性、更有號召性，更方便老老少少都能來走，都愛來走，也可以帶動企業的人氣與形象。

如果以走路來促進身心健康，就要走得正確，避免運動傷害，效果才會更好。正確走路的口訣：「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前走」。

首先，走路要穿著舒適合腳能吸震的鞋子，以挺拔優雅輕鬆的姿勢跨出每一步。如走在非平地時，則秉持「上階用腳掌」，穩定出力；「下階用腳尖」，減緩膝蓋的衝擊；「下坡用腳跟」，有利煞停；善用健走杖等科技輔具，可以走得更安全更開心。

維持健康身心 享受老年

嬰兒潮世代已進入退休潮，台灣也一樣，我們都逐漸變老。「老」既是一種趨勢，其實也是一種祝福，只要維持健康的身心不用怕老，我們要用健康老化、活躍老化的原則和精神，來享受這退休後20年黃金期的精采人生。

秉持「三動」策略：「腦動」以維持智力、「身動」以維持體力、與外界「互動」以維持社會力。身動和互動，如果能有好的行動力，更能自在且優遊，大家一起努力。