原發性、巴金森氏病「手抖」不一樣 部桃醫師提醒早期辨識

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
醫師邱詡懷說明原發性顫抖與巴金森氏病雖有相似處，其實差異明顯。圖／衛福部桃園醫院提供
中壢65歲陳先生（化名）近年手顫抖愈加明顯，走路步態不穩，甚至影響日常生活，家人起初以為只是常見的「原發性顫抖」，直到症狀逐漸惡化，於是帶他到衛福部桃園醫院神經內科就診，檢查確認為巴金森氏病，在藥物治療與持續追蹤下，症狀明顯改善，生活品質也逐漸回穩。

陳先生回想，幾年前開始出現雙手顫抖，尤其是右手較嚴重，而且在休息或看電視時比較明顯，當時沒特別在意，然而近一年來，走路時不僅感覺雙腳沉重，步伐也變小，甚至起身時會出現短暫僵住不動的情況，家人上網搜尋資訊，誤以為只是原發性顫抖，延誤了就醫時機。

桃園醫院神經內科醫師邱詡懷指出，手抖並非單一疾病的表現，原發性顫抖與巴金森氏病雖有相似處，但其實差異明顯。原發性顫抖多在使用雙手動作或維持姿勢時出現，例如端杯子或寫字；巴金森氏病則多在休息時出現手抖，並常合併其他症狀，如動作變慢、步伐變小，走路手擺動減少，甚至臉部表情僵硬。

邱詡懷進一步說明，兩種疾病的病因不同，原發性顫抖多與小腦及相關神經通路功能異常有關，而巴金森氏病源自腦內多巴胺系統退化。治療上，原發性顫抖患者部分能透過藥物控制；巴金森氏病需依病況調整使用多巴胺相關藥物，並搭配復健治療。若病情持續惡化，部分患者還需考慮深腦刺激（DBS）等進階治療。他提醒，若手抖同時伴隨步態改變、動作遲緩或肌肉僵硬，就必須提高警覺，盡快就醫由神經專科醫師診斷，才能避免錯過治療的黃金期。

邱詡懷說，巴金森氏病是一種神經退化性疾病，並非自然老化的必然結果，隨著人口高齡化，患者人數逐年增加，對病人及家庭的生活影響甚鉅。早期發現並積極治療，能有效延緩病程，讓患者維持良好的生活品質，他也呼籲民眾，若出現長期手抖、走路變慢、步伐變小或表情減少等症狀，不應自行判斷或拖延，而應及早就醫，尋求專業醫師協助。

患者 醫師 桃園 復健 衛福部

