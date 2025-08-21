快訊

跑步頭暈摔倒…16歲學生沒規律服藥 引發嚴重糖尿病併發症

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉關心林姓學生的病況。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉關心林姓學生的病況。記者簡慧珍／攝影

彰化縣林姓高二生在校跑步時摔倒，送醫發現罹患第二型糖尿病，因未規律服藥引發嚴重糖尿病併發症，導致虛弱脫水頭暈；他醒來後說，被嚇到了，以後一定乖乖按時吃藥。

林姓學生日前在校跑步時摔倒，被同學七手八腳抬進學校醫護室，校護初步處理手腳撕裂傷即送他就醫。衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，林姓學生被送到急診時，血糖高達729mg/dL（隨機正常值小於200），糖化血色素10.6%（正常值4.0～5.6%），經住院積極治療才慢慢恢復。

醫院追蹤林姓學生病史，發現他14歲時在學校健檢發現異常，就醫驗出第二型糖尿病，必須按時服用降血糖藥，因身體沒不舒服，他常常沒吃藥，導致血糖失控進而引發糖尿病併發症「高血糖高滲透壓狀態（HHS）」。HHS病程緩慢不易察覺，往往病人已脫水、虛弱、腿部痙攣、發生視力問題和意識水平改變才知道嚴重性，相當危險。

馬瑞杉說，第一型糖尿病大多發生在兒童和青少年，因天生自體免疫破壞調控血糖的胰島細胞，必須以胰島素治療；第二型糖尿病被稱為成人型糖尿病，主要是遺傳、肥胖、缺乏運動及不當飲食等因素產生胰島素阻抗而造成高血糖。

馬瑞杉又說，糖尿病患者中超過九成是第二型，幾乎是中老年人，因國人飲食精緻化及肥胖等因素，第二型糖尿病患者有年輕化趨勢，根據全國6至18歲學生的尿液篩檢，發現第二型糖尿病發生率高於第一型，常因患者年輕輕忽，沒按時服藥而併發HHS，死亡率一至兩成。

林姓學生身高163公分、體重78公斤，偏胖但也不是很胖，除了1周喝幾次含糖手搖飲，飲食方面也還好，馬瑞杉認為或許林姓學生的祖父有糖尿病，可能遺傳是他罹患第二型糖尿病的重要因素。林姓學生說，先前校護告知體重超標要控制，他不以為意，跑步時頭暈摔倒後爬不起來，心跳很快、口渴，送醫檢查後才知道事情嚴重性，以後除了服藥，也會控制體重。

