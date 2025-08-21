快訊

協助弱勢青少年就業 勞動部：將強化陪伴輔導、津貼即時可得

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今邀集地方政府、教育部、衛福部、內政部、法務部等召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」。圖／勞動部提供
勞動部今邀集地方政府、教育部、衛福部、內政部、法務部等召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」。圖／勞動部提供

為協助高關懷青少年就業，打造綿密保護網，勞動部今邀集地方政府、教育部、衛福部等召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」。勞動部表示，為因應弱勢青少年經濟需求，日後相關計畫津貼補助應朝即時可得、擴大交通津貼補助涵蓋面規畫，並提供一案一社工一就服員強化陪伴輔導工作模式。

勞動部長洪申翰說，有許多國、高中在學學生因家庭失功能、有自立需要，而從事非典型就業、短期打工等情形，但弱勢少年就業往往面臨興趣、方向不明確致就業穩定性不足、對就業市場及服務資源不瞭解致就業機會有限、技能不足導致薪資及勞動條件不盡理想，一旦離開學校，將難以掌握其去向及需求。

他進一步指，勞動部針對青少年就業困境，提出「掌握少年就學就業狀況」、「加強網絡單位運用轉介個案服務機制」、「合作強化少年運用職業訓練資源」、「開發青少年友善職場」等多項重要議題，與地方政府及相關部會共同研商。

勞動部表示，今天會議中地方政府討論熱烈，並提出實務看法，包括需建立跨部門資料介接及服務結果追蹤回饋，避免個案漏接；青少年個別差異大，不同風險情境應有不同對應服務方式；少年因經濟需求亟需即時可取得的報酬；青少年就業服務需強化就業準備、引導就業價值觀；弱勢青少年面臨多重問題，在就業服務上需要有專責社工一起服務；偏鄉交通條件限制影響其就業機會。

會議也初步建立共識，青少年的特質與需求與一般成年人不同，提供青少年就業服務應以一案一社工一就服員強化陪伴輔導工作模式，找到適合個案之成功方程式。

洪申翰強調，為因應弱勢青少年經濟需求，未來相關計畫津貼補助應朝即時可得、擴大交通津貼補助涵蓋面方向規畫。另外，若因少年無法定代理人或其法定代理人不能或不適合行使代理權時，請地方政府協助開立證明，並運用在地資源提供交通上的協助，讓具有就業意願的青少年順利就業。

此外，協助青少年就業以職涯探索、提升職能為先備要件，勞動部已規畫辦理短期職訓體驗、加強職業訓練訓前、中、後各階段的服務做法，對於有意願僱用弱勢青少年的廠商，未來也將提供更多支持協助方案，共同推動友善職場。

職業 薪資 勞動部 洪申翰

