快訊

風災後7成廢棄光電板還未處理？ 環境部：74％已暫置、去化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
丹娜絲颱風造成光電板大規模受損，部分媒體報導受損光電板「7成仍未處理」，環境部今嚴正澄清，這種說法忽略了已收集、暫置並陸續去化的數量，容易誤導民眾。環境部說，實際上，13.5萬片受損光電板已完成或進入處理程序，74%光電板均已妥為安置及清除處理，預計9月底前全面清除完畢。

桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時直言，1個多月過去仍有高達7成廢棄光電板未妥善處理，主因就是現未明確規範業者責任、公部門也無代為處理的機制，呼籲檢討、強化業者回收責任，若既有光電板的設置區域不適合也應全面調整。

環境部說明，這次屬於颱風造成的突發事件，一次性排出大量受損光電板，短期內超過平日處理量，因此必須經過暫置後再逐步去化，與光電板正常除役回收情況完全不同。

環境部指，丹娜絲風災災損總計33案場光電板總受損約13.5萬片，目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片已陸續收集暫置合法場地，以上為74%光電板均已妥為安置及清除處理，僅剩約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，陸續分類整理中。

環境部表示，對於未依期程辦理者已依法開罰，元昱公司因清除進度落後已累計裁罰900萬元，元昱也承諾將儘速清運完成。同時，受損光電板將依狀況分類：堪用品回到發電系統，破損品則送交專業機構資源化處理，確保環境不受二次污染。

環境部強調，政府不是放任不管，而是全程監督、依法執行。這次風災突顯制度待補之處，環境部已啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，並研議合理費率，建立完整責任鏈，確保綠能發展更負責任、更永續。

光電板 環境部 丹娜絲颱風

