難專注學習…家扶調查「弱勢家庭人均5.92坪」 孩子須輪值使用書桌

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶代言人胡宇威與愛心企業一同呼籲支持家扶無窮世代計畫。圖／家扶基金會提供
家扶代言人胡宇威與愛心企業一同呼籲支持家扶無窮世代計畫。圖／家扶基金會提供

家扶基金會今公布「弱勢家庭居住狀況調查」指出，逾7成弱勢家庭屋況不佳、逾5成無合適設施設備，進一步計算每人可用居住面積，人均僅5.92坪，不及台灣自有住宅人均居住面積的一半。家扶說，擁擠的環境在身心健康上帶來諸多影響，有61.3%家長表示孩子難以專注學習。

家扶調查顯示，弱勢家庭平均每人可用居住空間僅5.92坪，不及台灣自有住宅人均居住面積的一半，調查也發現，在有房租/房貸的家庭中，有69.3%的家庭憂心無法如期繳交；且因房租、房貸而影響各種支出規畫，如在飲食上有71.3%、在生活上有74.7%。

調查也顯示，弱勢家庭房屋的屋況差，如漏水漏電、排水管易堵塞、壁癌、發霉高達71.3%；家電、傢俱等設備缺乏、老舊或破損的則有54.8%；門窗、馬桶設施缺乏、老舊或破損的有56.3%。

無窮世代CF「貧窮－孩子眼中的世界」中，翔翔兄妹倆和外曾祖母相依為命12年，一家三口擠在12坪的家，牆面多處壁癌與裂痕，在廚房水龍頭旁的「大澡盆」成了浴室，狹小房間裡以床為椅，翔翔在角落邊的書桌與微弱燈光下寫功課。當遇到問題，翔翔也慣於自己想辦法，他說：「如果可以改變，想給阿祖買一棟房子，讓她住得舒服一點！」

調查也指出，弱勢家庭居住狀況帶給家人的影響層面甚廣，包括引發過敏57.0%、 心情憂鬱或焦慮54.7%、睡眠品質不佳59.5%，更有61.3%家長表示孩子難以專注學習。

即將升國中的小睿，父親因中風無法再負荷原本勞力工，轉而在鄰近果園種植，也因而需要全家一起農務，收入仰賴一年一次的收成。因家中僅有一張書桌讓三兄妹使用，孩子們討論後制定了「書桌輪值表」，然而隨著國中課業逐漸繁重，小睿渴望擁有不受打擾的讀書空間，然而如同家扶調查顯示，63.7%的弱勢家庭家中缺乏不受干擾的讀書空間。

家扶基金會執行長周大堯說，許多弱勢家庭正面臨居住條件不良、空間擁擠的困境，這些現實生活的不足與不便，帶給弱勢兒少許多挑戰，更深深影響著孩子的健康與學習、左右他們未來的發展，無窮世代計畫募款8000萬元，透過生活補助、急難救助、教育提升與能力建構，協助弱勢兒少與家庭穩步脫離困境，期盼大家響應捐款，弱勢家庭的困境，幫助孩子好好生活、安心學習。

