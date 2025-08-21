加拿大來台轉機9月起免安檢 每年22萬旅客受惠

交通部民用航空局今天宣布，9月1日起，加拿大來台於桃園國際機場轉機前往其他地區旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估每年約有22萬旅客受惠。

為提升桃園國際機場營運效率，交通部持續推動一站式保安（One-Stop Security）計畫，民航局長何淑萍等人日前也前往加拿大實地檢視溫哥華、多倫多機場安檢作業，並與加拿大運輸部、機場當局及相關安檢單位，確認「加拿大來台轉機旅客免安檢」作業流程。

民航局今天發布新聞稿表示，根據加拿大運輸部、加拿大航空運輸保安局（CATSA）及溫哥華與多倫多國際機場管理局的簡報，以及台灣官員在訪查期間的觀察，溫哥華及多倫多國際機場均已依照加拿大國家民航保安計畫、相關法規，以及國際民航組織（ICAO）公約附件17所列原則，落實包括人員進出管制與員工及旅客安檢程序等保安措施。

民航局說，在確認各項作業均符合規範後，確認9月1日起，加拿大來台轉機旅客，可免除再次安檢，加方代表向台灣代表表示，期待雙方持續合作，以維持最高標準的航空安全。

民航局指出，根據統計，2024年於桃園機場轉機旅客中，約6%、近22萬人次來自加拿大，初步估計，免安檢實施後旅客可節省約1小時等候時間。

何淑萍表示，自2018年起，已與加拿大合作實施託運行李的「一站式保安」措施，加拿大來台轉機旅客的託運行李已享有免檢優惠，這次擴大合作範圍，將免檢對象擴及旅客本人與手提行李，不僅為旅客帶來更順暢的轉機體驗，對航空公司、桃機公司及航警局而言，也是在確保航空保安、效率與國際合作的「4贏」措施。

所謂「一站式保安」是依據國際民航公約第17號附約，及國際民航組織（ICAO）航空保安手冊規範，只要起飛國的航空保安措施經書面審查及實地驗證後，確認高於或等於轉機國標準，該國旅客在轉機時可免除人身、手提行李與託運行李的再次安檢。

民航局指出，近年持續推動一站式保安，已陸續豁免美國全境、加拿大（溫哥華及多倫多）、紐西蘭（奧克蘭）機場至桃園國際機場轉機託運行李免除安全檢查，並於112年9月1日起全面實施豁免美國來台轉機旅客人身及手提行李安檢，今年9月1日起將再擴大至加拿大。