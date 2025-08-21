心臟病、皮蛇呈「雙向關聯」 醫：中風者一年內得皮蛇機率高25倍

衛福部健保署統計，112年每4人即有1人罹患心血管疾病，全台罹病人數高達552萬人，且心臟病在10大死因排行第2，僅次於癌症。心臟學會理事長李貽恒說，心血管病患若得到帶狀疱疹（俗稱皮蛇），容易導致患者病程惡化，且根據本土研究，罹患帶狀疱疹後一年內，發生中風的風險比沒有得過帶狀疱疹者高出31%。

心臟疾病與皮蛇呈現雙向關聯性。李貽恒表示，台灣人平均每3人就有1人深陷皮蛇纏身風險，若患有心血管疾病，罹患帶狀疱疹風險更是較常人為高。另，國際研究也指出，罹患帶狀疱疹後一周內，年長者心肌梗塞風險比未罹患皮蛇時增加68%；一篇台灣研究顯示，民眾若中風，一年內罹患帶狀疱疹風險，多達未罹患中風者25倍。

帶狀疱疹衛教大使賈靜雯說，她母親生活因皮蛇被打亂，除了比分娩還劇烈的疼痛和留下無法抹去的疤痕，藉擔任衛教大使機會，學習到帶狀疱疹與心血管疾病的雙向關聯性後，她也更加注意家人們的身體健康。

林口長庚醫院感染科教授級主治醫師黃景泰指出，帶狀疱疹是由水痘病毒引起，初次感染時症狀為水痘，病毒終其一生都潛藏在神經節中，免疫力低下時發作成帶狀疱疹；急性期疼痛只是開端，令人擔憂的是，還可能產生嚴重且長期併發症，患者可能發生可長達數月至數年的疹後神經痛。面對難以透過止痛藥有效控制的疼痛，生活、睡眠品質與心理健康都會受到嚴重衝擊。

黃景泰表示，心血管疾病患者務必與主治醫師討論帶狀疱疹的預防方式，維持良好睡眠、攝取均衡營養、了解疫苗接種資訊，並建議維持良好生活作息提升免疫力,，並主動與醫師諮詢預防方法、多管齊下，積極預防帶狀疱疹，建立完善的帶狀疱疹防護網。除了可以降低未來皮蛇發生的風險，若不幸發病，仍有機會透過平常養成的免疫力，減少疼痛程度與持續時間，並降低嚴重併發症風險。