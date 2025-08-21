聽新聞
午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫
氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微增強；明天台北市仍要留意攝氏38度以上高溫。
交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，目前位於菲律賓東方的熱帶擾動，預估23日會通過呂宋島北端，24日到南海才有機會發展成熱帶性低氣壓，至於是否會增強為颱風，仍要再觀察。
黃恩鴻表示，未來一週大致是太平洋高壓影響，明天各地多雲到晴，恆春半島是零星短暫陣雨，午後各山區有局部短暫雷陣雨。
黃恩鴻提到，週末2天轉偏東南風，水氣稍增，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後對流旺盛，西半部地區及宜蘭地區、花東山區有局部短暫雷陣雨；25日起偏東風，且受到南方水氣北移影響，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及宜蘭山區有局部短暫雷陣雨，雨勢會較本週末再增強一些。
溫度方面，黃恩鴻說，明天西半部普遍高溫約34、35度，東半部約31至33度，不過，特別提醒台北市仍有局部38度以上發生的機率，中南部近山區也可能有36度以上高溫發生；預估台北市高溫會持續至週末，仍上看37度左右。
黃恩鴻指出，至於颱風玲玲目前位置約在日本長崎南方120公里處，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，對台灣無影響。
