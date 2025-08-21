快訊

66行政區無24小時兒童急診 審計部建議研提對策

中央社／ 台北21日電
全台89家醫院提供24小時兒童急診，但分布不均，根據審計部最新總決算報告，仍有12個次醫療區，共計66個行政區轄內沒有，跨區就醫恐危及生命健康，衛福部應研議有效對策。

衛生福利部表示，承辦核心醫院計畫及周產期照護計畫的醫療院所，可透過個案，討論會議及遠距會診等多元方式，與鄰近醫療機構建立合作機制。

衛福部表示，將於114至115年核心醫院計畫及周產期照護計畫，強化核心、重點醫院與區域內提供周產期照護的醫療機構合作。

衛福部醫事司副司長劉玉菁今天告訴中央社記者，衛福部推動優化兒童醫療照護計畫，其中包含布建24小時急診醫院，但是以縣市與生活圈為單位，而非次醫療區，她舉例如新竹縣市，因生活圈接近，就化為同一區域來布建兒童急症照護。

為提升醫療院所兒科緊急醫療能力，衛福部輔導醫院取得緊急醫療能力分級評定高風險孕產婦及新生兒照護能力認證，並推動「醫學中心重度級急救責任醫院支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」、「提升兒科緊急醫療救護品質及資源整合計畫」，期使每市縣均有24小時兒科急診緊急醫療服務。

審計部最新總決算報告引用衛福部民國113年11月1日公告資料，全國計有89家重度級急救責任醫院、兒童醫院，或具備高危險妊娠及新生兒醫療照護能力的中度級急救責任醫院，可提供未滿18歲兒童24小時急診醫療服務。

審計部報告指出，經以全國各次醫療區分析結果，仍有「桃園－中壢」等12個次醫療區，計66個行政區轄內尚乏開設24小時兒科急診的醫療院所，倘當地兒童遇有緊急醫療需求，須跨區就醫，恐不易掌握黃金搶救時效，危及生命健康。

審計部報告認為，衛福部應持續強化布建周產期照護網絡，促進各層級醫療院所合作，並針對兒科醫療資源不足地區妥擬有效因應對策，以增進兒童就醫可近性。

醫療區域劃分涉及資源分配，牽動病床及醫院數量，影響民眾就醫便利性；目前一級醫療區域6個、二級醫療區域17個，次醫療區域數51個。

衛福部 新生兒 醫學中心 重度級急救責任醫院

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

午後雷陣雨來了…未來一周天氣曝光 「這地」明防38度以上高溫

氣象署今天表示，未來一週大致受太平洋高壓影響，以午後雷陣雨的天氣型態為主，週末起水氣稍增、雨區擴大，下週午後雨勢會再略微...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

加拿大來台轉機9月起免安檢 每年22萬旅客受惠

交通部民用航空局今天宣布，9月1日起，加拿大來台於桃園國際機場轉機前往其他地區旅客及手提行李，可免除再次安全檢查，初估每...

