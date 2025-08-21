快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級。記者胡瑞玲／攝影
嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級。記者胡瑞玲／攝影

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震測報中心科長邱俊達說，本起地震屬0121嘉義大埔規模6.4強震的餘震，目前觀察0121大埔地震仍處於活躍期，呼籲民眾近期需持續留意最大規模5的地震發生。

邱俊達指出，今天嘉義大埔發生規模5.1地震，屬0121嘉義大埔規模6.4強震的餘震，主要影響西南部地區，最大震度4級，但搖喚時間最多4秒。地震發生後8秒，氣象署就針對4縣市，包含雲林、嘉縣、嘉市、台南發布國家級警報。

邱俊達說，本起地震發生主因為菲律賓海板塊與歐亞板塊碰撞，造成應力並傳到西部，而地層較脆弱的構造承受不了應力就會破裂，進而發生地震，今天發生地震的位置與0121大埔地震差不多。

觀察餘震空間分布，邱俊達指出，0121嘉義大埔地震發生後，後續接連3天都發生規模5.5以上餘震，今天則發生規模5.1地震；計算0121大埔地震發生後餘震數量，第一個月出現143個有感地震，第二個月地震發生數量就急速減少，總計發生27個地震，這個月則發生2個地震活動，地震活動會隨著時間減少或增加。

邱俊達表示，分析0121嘉義大埔地震周遭15公里、規模3以上的地震數量，認為該地震活動仍持續，呼籲民眾多留意中活動情況，預估後續仍有機會發生最大規模5的餘震。

