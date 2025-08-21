台達首屆「國際珊瑚復育研討會」登場 目標未來五年保種300種珊瑚

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
首屆「台達國際珊瑚復育研討會」21日於屏東國立海洋生物博物館舉行台達首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。台達／提供
首屆「台達國際珊瑚復育研討會」21日於屏東國立海洋生物博物館舉行台達首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。台達／提供

台達電（2308）以科技投入復育珊瑚，向全球取經並搭建交流平台。首屆「台達國際珊瑚復育研討會」，21日於屏東國立海洋生物博物館舉行，力邀全球最大的自然保育組織國際自然保護聯盟(IUCN)、國際海洋生態研究權威美國Mote海洋實驗室等12家頂尖保育機構參與，台達並首度展示協作型機器手臂協助耐熱珊瑚培育的最新成果，展現科技結合生態復育的創新實踐。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，自2023年以來，全球持續的海洋熱浪，已造成橫跨82個國家，共84%的珊瑚礁面臨白化衝擊。台達透過志工及自身技術投入珊瑚復育，至今已復育1萬株珊瑚，未來五年更規劃保存太平洋一半以上、約300種的珊瑚物種，以行動來應對日益嚴峻的海洋生態挑戰。我們亦積極串聯全球的保育夥伴，這次首度舉辦國際研討會，希望推動科技應用、AI技術與生物多樣性量化的交流與合作，為珊瑚保育注入更多創新動能。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、也是台灣珊瑚研究先驅戴昌鳳表示，台達以企業及基金會的力量推動科技參與生態保育，讓台灣的研究與復育視野得以接軌國際。此次研討會兼具創新技術與實務保育工作，就是很好的國際交流平台，希望未來能促成更深層的跨國珊瑚復育合作。

目前由台達與海生館所合作培育的耐熱珊瑚，最高溫在攝氏37度，仍可維持50%的光合作用效率，為了尋找更多珊瑚的耐熱基因，現在又引入台達研發的協作型機器手臂，可以24小時工作，突破傳統人工操作的極限，以跳缸增溫的方式作實驗，加速尋找不同耐熱珊瑚種類的研究進程，提升珊瑚復育效率與品質。會中也播映8K紀錄片《種珊瑚的人》，藉由影像和全球海洋保育專家分享，台達運用自身科技投入珊瑚復育的故事。

珊瑚 台達電 生態保育

延伸閱讀

台南市放流魚苗1萬尾復育安平 區漁會船隊打造永續海洋環境

池子覆蓋雜草 新北汐止長青里長清理持續復育蓋斑鬥魚

AI 資料中心耗電飆升！台達高管：市場恐面臨「六大挑戰」

守護海洋中的森林 台灣的珊瑚保育與復育行動

相關新聞

講電話要到玄關！高鐵推「寧靜車廂」9月22日上路

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為提高服務品質，將效仿日本新...

觀察站／高鐵翻轉服務品質 挑戰在後頭

通車十八年的台灣高鐵，運量進入穩定成長期，但票箱收入攀升的代價就是服務品質下滑。史哲接任高鐵公司董座後，首要ＫＰＩ已非衝...

恩碩之死…兒童骨髓移植 轉院計畫挨批失靈

本報日前獨家報導，三歲男童恩碩去年罹患嚴重型再生不良貧血，需骨髓移植才能搶回一命，但在高雄等不到病房，恩碩媽媽自費請民間...

健檢舒張壓「見紅」 醫師示警恐是血管硬化警訊

一名40多歲男性在健檢中首次發現舒張壓「見紅」，起初並未在意，但同事提醒，父親因長期忽視舒張壓，最後因動脈硬化引發心肌梗...

大甲溪光明電廠 環評補件再審

台電推動大甲溪光明抽蓄水力發電，昨進行環評第2次初審。哈崙台部落族人到場抗議，不滿遭台中和平區公所認定為「非關係部落」，...

羅思容「聽見零雨」一夜譜曲10首詩 零雨：我只是忠於自己 安靜寫詩

「詩歌就是我們的武器，就是這個世界的光。」目宿媒體21日舉行「聽見零雨」詩歌發表會。金曲歌后羅思容發表以零雨組詩創作的專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。