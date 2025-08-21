嘉義大埔半年多遇3次強震…今發生規模5.1地震 警：搖一下很快停止

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大年初二大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，矗立曾文水庫「蔣公銅像」震倒沒入水中，因水位下降銅像陷爛泥露出水面。記者魯永明／翻攝
嘉縣偏鄉大埔鄉過年期間元月21日凌晨發生6.4強震，30日大年初二上午又發生規模5.6強震，造成矗立曾文水庫「蔣公銅像」震倒沒入水中，下午4時37分再發生規模5.1強震，鄉民受驚嚇，所幸這次時間短暫未傳災情，沒前2次恐怖還傳出災情。

大埔分駐所值勤警員說，下午強震搖了一下，很快停止，未傳出災情，今年初2次強震，所內掛鐘掉落。

大年初二大埔鄉上午10時11分發生規模5.6強震，天搖地動，大埔鄉有許多遊客，曾文水庫遊艇遊客感受不到搖晃，目睹岩壁土石整片滑落冒白煙情形，遊客拍下強震當時岩壁土石滑落冒白煙情形，強震破壞力，讓人怵目驚心。

矗立曾文水庫「蔣公銅像」震倒沒入水中，因水位下降銅像陷爛泥露出水面，國民黨員發起搶救，水利署南區水資源分署吊起安置適當處所，不重塑安置。

曾文水庫集水區降雨豐沛，往年入冬枯水期，水位下降，今年新春豐水，水位高，湖光山色美景怡人。大埔元月21日凌晨發生規模6.4強震，為深度9.7公里淺層地震，造成台南楠西、玉井多處民宅受損，壩址位在大埔、楠西交界的曾文水庫，啟動地震特別檢查，南水分署特別檢查後結果正常，安全無虞，供水也穩定正常。

