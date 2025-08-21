快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停。聯合報系資料照
嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停。聯合報系資料照

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵嘉義=善化站間按4級地震規定辦理，嘉義、善化、台南、岡山各3級，斗南=嘉義間、善化=高雄間及沙崙線按3級規定辦理；高鐵公司則依標準作業程序進行地震應變，但受到地震影響，造成242車次暫停。

中央氣象署今發布114115號地震報告，嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，地震深度10.4公里，屬極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為嘉義縣、台南、高雄4級，嘉義市、雲林3級，屏東、台東、花蓮、彰化、南投、澎湖2級，台中1級。

其中，氣象署針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布國家級警告。

台鐵表示，義大埔今下午發生規模5.1地震，新營4級，嘉義=善化間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

嘉義、善化、台南、岡山各3級，斗南=嘉義間、善化=高雄間及沙崙線按3級規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵公司指出，受到今下午4時37分嘉義地震影響，嘉義至台南區間啟動災害告警，並造成242車次暫停；公司已依標準作業程序進行地震應變，敬請旅客耐心等候。

高鐵公司說明，由於本次地震部分路段已達2級告警，因此列車須經5階段提速以確保安全，列車先以注意進行方式，也就是時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度。

高鐵公司表示，目前正進行列車提速巡檢，並由維修人員隨乘巡檢及進行軌道之動搖測試。受此地震事件影響，部分列車將有所延誤，造成旅客不便，敬請見諒。

嘉義 地震 高鐵 台南 雲林 台鐵 氣象署

延伸閱讀

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

嘉義地震 南科管理局：嘉義園區台積電工地人員疏散清點、無其他災情

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

黃偉哲臉書貼文「地震！大家平安！」變「去死！」 市府回應了

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵嘉義=善化站間按4級地震規定辦理，嘉義、善化、台南、岡山各...

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。