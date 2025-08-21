嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵嘉義=善化站間按4級地震規定辦理，嘉義、善化、台南、岡山各3級，斗南=嘉義間、善化=高雄間及沙崙線按3級規定辦理；高鐵公司則依標準作業程序進行地震應變，但受到地震影響，造成242車次暫停。

中央氣象署今發布114115號地震報告，嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，地震深度10.4公里，屬極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為嘉義縣、台南、高雄4級，嘉義市、雲林3級，屏東、台東、花蓮、彰化、南投、澎湖2級，台中1級。

其中，氣象署針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布國家級警告。

台鐵表示，義大埔今下午發生規模5.1地震，新營4級，嘉義=善化間按4級地震規定辦理，也就是第1趟列車將以時速30公里慢行，第2趟列車起以60公里慢行，並待派員巡查後確認路線無障礙，再恢復原速度行駛。

嘉義、善化、台南、岡山各3級，斗南=嘉義間、善化=高雄間及沙崙線按3級規定辦理，也就是第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

高鐵公司指出，受到今下午4時37分嘉義地震影響，嘉義至台南區間啟動災害告警，並造成242車次暫停；公司已依標準作業程序進行地震應變，敬請旅客耐心等候。

高鐵公司說明，由於本次地震部分路段已達2級告警，因此列車須經5階段提速以確保安全，列車先以注意進行方式，也就是時速45公里以下運轉，後續分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度。

高鐵公司表示，目前正進行列車提速巡檢，並由維修人員隨乘巡檢及進行軌道之動搖測試。受此地震事件影響，部分列車將有所延誤，造成旅客不便，敬請見諒。