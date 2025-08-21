快訊

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震。圖／取自中央氣象署
中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震。圖／取自中央氣象署

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友驚呼「搖到以為房子要垮了」、「好可怕，嚇到起雞母皮」；還有飲料店員工指，做好飲料，地震一來，珍珠掉光只剩奶茶。

中央氣象署下午發布地震訊息，指4時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄甲仙都是4級，其中高雄市區有3級；高市消防局指出，目前未接獲相關災情通報。

地震發生後，高雄不少民眾有感，有網友驚呼「高雄地震瞬間好大」、「先被國家級警報嚇到」；「地震，好大，頭暈暈到搖，想吐」、「高雄很大，在2樓很有感」、「大搖到以為房子要垮了」；還有網友詢問「剛剛是地震嗎，頻率根本是爆炸」。

有網友被劇烈搖晃的震度下到表示，「好可怕，嚇到起雞母皮」、「轟轟叫，超恐怖」、「嚇死人了」、「嚇爛」。

地震 嘉義 高雄市

