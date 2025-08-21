直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地震屬0121嘉義大埔規模6.4強震的餘震，該地震序列近期仍處於活躍期，呼籲民眾需持續留意地震活動狀況。

中央氣象署今發布114115號地震報告，嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，地震深度10.4公里，屬極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為嘉義縣、台南、高雄4級，嘉義市、雲林3級，屏東、台東、花蓮、彰化、南投、澎湖2級，台中1級。

其中，氣象署針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市發布國家級警告。

吳健富說，盡管0121嘉義大埔規模6.4強震已過一段時間，但一直都有觀察到南台灣仍有餘震的情況，過去也曾提醒民眾，主震發生後，餘震數量雖會慢慢減少，但仍不排除會突然出現較大規模餘震。

吳健富指出，嘉義大埔地震發生的主因，是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊導致；雖然台灣地震多半集中在東部，但整個應力會傳遞到西部較淺層的位置，進而引發地震。