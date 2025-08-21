快訊

守護骨髓移植病童！已故病童恩碩媽發動調查 7成病友認移植病床不足

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
恩碩等不到骨髓移植病床離世，母親（左一）在網路上發起調查活動，並以恩碩生前最愛的「粉紅傘」命名，經調查50位病童家長心聲，發現近7成病童家長認為，兒童骨髓移植病床不足。記者林琮恩／攝影
三歲男童恩碩去年罹患罹患嚴重型再生不良貧血，但等不到骨髓移植病床離世，母親在網路上發起調查活動，並以恩碩生前最愛的「粉紅傘」命名，經調查50位病童家長心聲，發現近7成病童家長認為，兒童骨髓移植病床不足，平均治療時間達1年6個月，且平均醫療花費高達53.5萬。立委林月琴呼籲，政府應調整給付模式，讓兒童醫療獲得更多給付，她也會在下會期，針對優化兒童醫療網計畫質詢，盼更有效利用資源。

林月琴與恩碩媽媽，今天在立法院舉行記者會，公布調查內容。共1631位民眾響應粉紅傘活動，盼「給醫師資源，讓病童活命」。調查結果顯示，50位接受調查病童家長中，有38位為罹患血液相關疾病，需要骨髓移植，而66.5%家長認為兒童骨髓移植病床不足，而家長平均花費藥費高達53.5萬元，最高花費達500萬元。

林月琴表示，衛福部針對骨髓移植病房不足，回應稱無人申請，但政府應該思考，是否因健保給付點數過低，醫院才不願設置骨髓移植病房，我國已簽署聯合國「兒童權利公約」，該公約再三強調，應提供兒童足夠醫療資源，降低嬰幼兒死亡率，一個先進國家，怎能允許病童母親，看著孩子因等不到病床離開人世？除政府外，醫院也應發揮社會責任，照顧重症病童。

參與調查的另一位重症病童葳葳母親指出，醫療費用帶給她很大壓力，國內醫療環境已非過去健保給付涵蓋多數醫療費用的年代，進入使用者付費時代，孩子治療時許多標靶藥物、預防性用藥都不在健保給付之列，加上接受自體幹細胞移植，2個月治療期間，自費80多萬元，讓兒童重症家庭陷入經濟困難，呼籲政府重視兒童癌症醫療資源，也要支持醫護，設法讓病童有存活機會。

家庭照顧者總會秘書長陳景寧表示，國內醫療現場，醫護靠燃燒熱情撐起第一線醫療服務，但以恩碩案件為例，面臨資源缺乏，卻也只能與家屬一起抱頭痛哭，病童候床時間久，還需與成人搶床，令人焦頭爛額，一個進步的社會，不該讓這些事情發生，讓恩碩白白犧牲，盼立院下一會期審理優化兒童醫療網新一期預算時，應謹慎要求衛福部，避免類似案件再次發生。

衛福部健保署醫務管理組副組長賴彥狀說，健保署9月1日起，調整骨髓移植相關給付，將異體周邊幹細胞與異體造血幹細胞給付合併，除方便申報外，給付點數也從1500點，擴增至約1萬5千餘點，增加約10倍之多。另，健保署近期投入6.32億元，強化急重症照護，針對兒童難症也投入25億元，調整支付點數。

