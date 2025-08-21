國家級警報響起！嘉義大埔規模5.1地震 當地民眾驚慌

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
地震示意圖。圖／AI生成
下午4時40分左右，嘉義區地牛翻身，搖晃強烈，許多民眾手機同時收到國家級警報受驚嚇。氣象署觀測，震央大埔鄉芮氏規模5.1，嘉義市震度3級，不少人形容「天花板燈搖晃」。

消防局表示，截至目前尚未傳出重大災情，但持續接獲民眾來電查詢與通報，已加派人力巡查公共設施及高樓電梯狀況。

提醒強震過後仍可能發生餘震，請民眾保持警戒，避免使用老舊電梯，並檢查家中瓦斯及電源是否正常。專家也呼籲，若身處高樓或人口密集區，應依循防災指引冷靜應對，確保自身與家人安全。

這起強震讓嘉義民眾記憶猶新，不少人回想起過去九二一地震的恐懼。雖然目前未傳嚴重災情，但突如其來的強烈搖晃，已讓嘉義市區陷入一陣緊張氛圍。

