這夏珍珠口感不一樣!喫茶趣ToGo極上抹茶脆珠冰沙「嘎脆」來襲，好喝到潔潔直接開跳！
這個夏天，珍珠界要改寫歷史了！喫茶趣ToGo最新力作「極上抹茶脆珠冰沙」，把珍珠的口感從Q彈升級成「嘎嘎脆」！沒錯，咬下去真的會有脆聲，配上沁涼靜岡抹茶冰沙，讓人喝一口就停不下來。
率先被圈粉的，是(富邦Angel)職棒啦啦隊的女兒藍羽潔和妹妹藍羽柔。她們搶先開喝，一口下去立刻驚呼：「這也太脆、太好喝了吧！」更創作「嘎脆舞」—— 跳起來、抱著喝、比愛心……，萌度爆表到網友直呼：「跪求舞教學！」連爸爸藍波老師也忍不住加入，和女兒一起尬舞，拍攝現場笑聲不斷。影片播出後，也吸引眾多網友跟風接力，掀起「嘎脆舞」熱潮，讓「抹茶脆珠冰沙」成為今夏飲料控的必跟話題！
珍珠進化嘎嘎脆，夏日手搖口感大翻轉
喫茶趣「極上抹茶脆珠冰沙」口感大翻轉，打破珍珠傳統Q彈印象，珍珠竟然脆了！這杯不只是珍珠革命，更是抹茶愛好者的夢幻逸品，嚴選日本靜岡極上抹茶粉，茶香濃郁、尾韻帶甜，喝得出的細緻！珍珠與冰沙打碎融合，創造出前所未有的口感，沁涼又有咬勁，喝一口就像在嘴裡辦了一場夏日派對！
質感系手搖飲愛好者 必收新品清單
除了超來勁的極上抹茶脆珠冰沙，喫茶趣ToGo還推出一系列極上抹茶飲品與夏日茶飲新寵，包括：純粹茶香、簡單卻耐喝的「冰極上抹茶」；「西西里冰茶ICE SICILIAN TEA 」重焙炟客烏龍邂逅新鮮檸檬汁，焙香中透出酸甜果韻，像把陽光裝進杯子，喝一口就愛上！「冰極上抹茶鹽奶霜」海鹽的鹹香與綿密奶霜，把抹茶的優雅層次推到極致。
夏日最潮物種「嘎脆系」手搖限時登場，讓抹茶與珍珠控集體被秒圈粉 ，味覺與聽覺同享有前所未有雙重驚喜！這夏手搖想來點不一樣的層次飲品，就來喫茶趣To GO，嘎脆專屬於你的「沁涼夏日」！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言