快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

這夏珍珠口感不一樣!喫茶趣ToGo極上抹茶脆珠冰沙「嘎脆」來襲，好喝到潔潔直接開跳！

文／ 黎詩彥 提供

這個夏天，珍珠界要改寫歷史了！喫茶趣ToGo最新力作「極上抹茶脆珠冰沙」，把珍珠的口感從Q彈升級成「嘎嘎脆」！沒錯，咬下去真的會有脆聲，配上沁涼靜岡抹茶冰沙，讓人喝一口就停不下來。

藍羽潔、藍羽柔姊妹花搶先開喝喫茶趣ToGo嘎脆口感新品「極上抹茶脆珠冰沙」。 圖／江健泰 提供
藍羽潔、藍羽柔姊妹花搶先開喝喫茶趣ToGo嘎脆口感新品「極上抹茶脆珠冰沙」。 圖／江健泰 提供

率先被圈粉的，是(富邦Angel)職棒啦啦隊的女兒藍羽潔和妹妹藍羽柔。她們搶先開喝，一口下去立刻驚呼：「這也太脆、太好喝了吧！」更創作「嘎脆舞」—— 跳起來、抱著喝、比愛心……，萌度爆表到網友直呼：「跪求舞教學！」連爸爸藍波老師也忍不住加入，和女兒一起尬舞，拍攝現場笑聲不斷。影片播出後，也吸引眾多網友跟風接力，掀起「嘎脆舞」熱潮，讓「抹茶脆珠冰沙」成為今夏飲料控的必跟話題！

藍羽潔、藍羽柔創作「嘎脆舞」，完美呈現嘎脆珍珠特色，更吸引網友跟風接力。 圖／江健泰 提供
藍羽潔、藍羽柔創作「嘎脆舞」，完美呈現嘎脆珍珠特色，更吸引網友跟風接力。 圖／江健泰 提供

珍珠進化嘎嘎脆，夏日手搖口感大翻轉
喫茶趣「極上抹茶脆珠冰沙」口感大翻轉，打破珍珠傳統Q彈印象，珍珠竟然脆了！這杯不只是珍珠革命，更是抹茶愛好者的夢幻逸品，嚴選日本靜岡極上抹茶粉，茶香濃郁、尾韻帶甜，喝得出的細緻！珍珠與冰沙打碎融合，創造出前所未有的口感，沁涼又有咬勁，喝一口就像在嘴裡辦了一場夏日派對！

「極上抹茶脆珠冰沙」嘎脆珍珠搭配綿密細緻靜岡抹茶冰沙，讓珍珠、抹茶控秒成鐵粉。 圖／天仁茗茶 提供
「極上抹茶脆珠冰沙」嘎脆珍珠搭配綿密細緻靜岡抹茶冰沙，讓珍珠、抹茶控秒成鐵粉。 圖／天仁茗茶 提供

質感系手搖飲愛好者 必收新品清單
除了超來勁的極上抹茶脆珠冰沙，喫茶趣ToGo還推出一系列極上抹茶飲品與夏日茶飲新寵，包括：純粹茶香、簡單卻耐喝的「冰極上抹茶」；「西西里冰茶ICE SICILIAN TEA 」重焙炟客烏龍邂逅新鮮檸檬汁，焙香中透出酸甜果韻，像把陽光裝進杯子，喝一口就愛上！「冰極上抹茶鹽奶霜」海鹽的鹹香與綿密奶霜，把抹茶的優雅層次推到極致。

夏日最潮物種「嘎脆系」手搖限時登場，讓抹茶與珍珠控集體被秒圈粉 ，味覺與聽覺同享有前所未有雙重驚喜！這夏手搖想來點不一樣的層次飲品，就來喫茶趣To GO，嘎脆專屬於你的「沁涼夏日」！

喫茶趣ToGo 極上抹茶系列與西西里冰茶，讓這夏手搖風味超有層次。 圖／天仁茗茶、江健泰 提供
喫茶趣ToGo 極上抹茶系列與西西里冰茶，讓這夏手搖風味超有層次。 圖／天仁茗茶、江健泰 提供

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵嘉義=善化站間按4級地震規定辦理，嘉義、善化、台南、岡山各...

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。