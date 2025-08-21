這夏珍珠口感不一樣!喫茶趣ToGo極上抹茶脆珠冰沙「嘎脆」來襲，好喝到潔潔直接開跳！

這個夏天，珍珠界要改寫歷史了！喫茶趣ToGo最新力作「極上抹茶脆珠冰沙」，把珍珠的口感從Q彈升級成「嘎嘎脆」！沒錯，咬下去真的會有脆聲，配上沁涼靜岡抹茶冰沙，讓人喝一口就停不下來。

藍羽潔、藍羽柔姊妹花搶先開喝喫茶趣ToGo嘎脆口感新品「極上抹茶脆珠冰沙」。 圖／江健泰 提供

率先被圈粉的，是(富邦Angel)職棒啦啦隊的女兒藍羽潔和妹妹藍羽柔。她們搶先開喝，一口下去立刻驚呼：「這也太脆、太好喝了吧！」更創作「嘎脆舞」—— 跳起來、抱著喝、比愛心……，萌度爆表到網友直呼：「跪求舞教學！」連爸爸藍波老師也忍不住加入，和女兒一起尬舞，拍攝現場笑聲不斷。影片播出後，也吸引眾多網友跟風接力，掀起「嘎脆舞」熱潮，讓「抹茶脆珠冰沙」成為今夏飲料控的必跟話題！

藍羽潔、藍羽柔創作「嘎脆舞」，完美呈現嘎脆珍珠特色，更吸引網友跟風接力。 圖／江健泰 提供

珍珠進化嘎嘎脆，夏日手搖口感大翻轉

喫茶趣「極上抹茶脆珠冰沙」口感大翻轉，打破珍珠傳統Q彈印象，珍珠竟然脆了！這杯不只是珍珠革命，更是抹茶愛好者的夢幻逸品，嚴選日本靜岡極上抹茶粉，茶香濃郁、尾韻帶甜，喝得出的細緻！珍珠與冰沙打碎融合，創造出前所未有的口感，沁涼又有咬勁，喝一口就像在嘴裡辦了一場夏日派對！

「極上抹茶脆珠冰沙」嘎脆珍珠搭配綿密細緻靜岡抹茶冰沙，讓珍珠、抹茶控秒成鐵粉。 圖／天仁茗茶 提供

質感系手搖飲愛好者 必收新品清單

除了超來勁的極上抹茶脆珠冰沙，喫茶趣ToGo還推出一系列極上抹茶飲品與夏日茶飲新寵，包括：純粹茶香、簡單卻耐喝的「冰極上抹茶」；「西西里冰茶ICE SICILIAN TEA 」重焙炟客烏龍邂逅新鮮檸檬汁，焙香中透出酸甜果韻，像把陽光裝進杯子，喝一口就愛上！「冰極上抹茶鹽奶霜」海鹽的鹹香與綿密奶霜，把抹茶的優雅層次推到極致。

夏日最潮物種「嘎脆系」手搖限時登場，讓抹茶與珍珠控集體被秒圈粉 ，味覺與聽覺同享有前所未有雙重驚喜！這夏手搖想來點不一樣的層次飲品，就來喫茶趣To GO，嘎脆專屬於你的「沁涼夏日」！