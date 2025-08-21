影／大甲溪光明發電計畫 族人要求依法落實諮商同意程序

台電公司的「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」開發案，今天在在環境部召開第二次環評審議，受開發案影響的部落族人下午在環境部前舉行記者會，表示台電推動開發計畫衝擊部落傳統領域內的狩獵場址及文化傳統，台電應尊重部落，依法落實部落諮商同意程序，在未落實前，環境部應該暫停所有環評審查相關程序。

環境公民團體說明開發案存在的各種環境風險與疑慮，哈崙台部落會議主席尤繞·歐寶(Yulao O'bin)表示，本案依法應諮商同意，台電迄今僅至地方舉辦說明會，並未落實原基法的部落諮商同意權，呼籲環評審查立即停止所有程序。