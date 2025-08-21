聽新聞
0:00 / 0:00
影／大甲溪光明發電計畫 族人要求依法落實諮商同意程序
台電公司的「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」開發案，今天在在環境部召開第二次環評審議，受開發案影響的部落族人下午在環境部前舉行記者會，表示台電推動開發計畫衝擊部落傳統領域內的狩獵場址及文化傳統，台電應尊重部落，依法落實部落諮商同意程序，在未落實前，環境部應該暫停所有環評審查相關程序。
環境公民團體說明開發案存在的各種環境風險與疑慮，哈崙台部落會議主席尤繞·歐寶(Yulao O'bin)表示，本案依法應諮商同意，台電迄今僅至地方舉辦說明會，並未落實原基法的部落諮商同意權，呼籲環評審查立即停止所有程序。
針對開發案對部落的文化衝擊，哈崙台部落舒露·貴晞老師表示，哈崙台部落嚴正反對台電光明計劃在舊部落旁設置土石堆置區，因為這裡是祖先生活與祭典的重要場域，環評報告忽略原住民族文化，未聽見部落聲音。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言