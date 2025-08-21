快訊

嘉基與國美館簽合作備忘錄 盼藝術療癒病友心靈

中央社／ 嘉義市21日電
嘉義基督教醫院與國立台灣美術館今天簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方聯手推動「醫藝結合」。圖為國美館外觀。圖／國美館提供
嘉義基督教醫院與國立台灣美術館今天簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方聯手推動「醫藝結合」；國美館長陳貺怡認為，若能透過藝術作品轉移焦點，便能為病友帶來心靈上療癒。

嘉基、國美館今天在醫院簽署合作備忘錄，由嘉基副院長陳明晃與國美館館長陳貺怡代表簽署，活動中特別安排幼兒園小朋友帶來童趣盎然開場表演。

嘉基表示，國美館特別提供「版印年畫教育展示體驗區」的展覽教具與設備，未來將運用於嘉基院區藝文展覽與互動教學場域，讓病患、陪伴家屬在就醫過程中，也能接觸到藝術，感受文化的溫度與療癒力量。

陳明晃致詞表示，相信醫療不只是身體的修復，更需要心靈的關懷。很榮幸能與國美館合作，將藝術帶進醫院，透過藝術的互動體驗方式，讓醫院也能成為富有人文溫度的場域。

陳貺怡說，這是國美館首度與醫院合作，將展品推廣教育教具帶入醫療空間。醫院往往瀰漫著焦躁與壓力，不論是病友或醫護人員，每天都處在緊繃氛圍中。在這樣環境，若能透過藝術作品轉移焦點、開展視野，便能為病友帶來心靈上的療癒與撫慰。

陳貺怡表示，藝術本具備療癒人心力量，而國美館一直致力於推廣「讓藝術走入生活」。這次計畫只是開始，未來將與嘉基持續合作，透過藝術療癒更多人。

