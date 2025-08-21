知名泰式料理「瓦城」蔥、香菜農藥超標 供應商被依食安法開罰3萬元

衛福部食藥署公布114年5至6月農藥查驗結果，知名泰式料理店瓦城，九層塔、蔥驗出農藥超標，地方衛生局追查上游供貨廠商，為「黃〇群即洪洋蔬菜行」，因對方無法提供更上游產品來源，依法開罰3萬元。食藥署南區管理中心主任魏任廷指出，這批九層塔、蔥是在瓦城廚房抽驗，為業者當天要運用提供民眾食用的產品。

衛生單位在瓦城的蔥驗出農藥芬普尼不符容許量，九層塔則是農藥賽座滅、達滅芬、撲滅寧三項均不符規定，瓦城提供產品來源，溯源至供應商，卻無法提供食材來源，因此該供應商被依食安法第47條，妨礙衛生單位追查，裁處3萬元。不過，這批食材為現場抽驗，尚無法統計當天這批蔥、九層塔的總量多寡。

新竹知名超商億客來，則被檢出皇宮菜、甜豆、菜豆、香菜農藥菌超標，驗出農藥項目包括美氟綜、普拔克、撲克拉、達克利、毆殺斯、可尼丁、賽速安、理有龍、撲滅寧等，魏任廷說，該業者無法提供這些蔬菜來源廠商，因此直接對億客來業者「新竹連社有限公司」，依食安法第47條，開罰3萬元。

魏任廷指出，食品業者若被檢出產品農藥超標等違規事項，應提供足夠文件證明，讓衛生單位追查，提醒業者購買原物料時，應提供足夠文件佐證，如無法充分提供憑證文件，或文件遺失等情況，衛生局將依法開罰，提醒業者購買原物料時，應依法保存來源文件，發生違規時，依法配合調查，食安法也課予業者保留文件義務，違規者可依食安法裁罰，罰鍰3至300萬元。

食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好之商家，以提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用。