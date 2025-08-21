月經報到都痛如刀割？ 中醫師揭兩大體質「這樣做」能真正止痛

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
每月經期報到，不少女性會出現臉色蒼白、冷汗直流，甚至必須靠止痛藥度過的情況。中醫師提醒，經痛不是無解，從中醫角度看，多屬於「氣血失調」，透過針灸、穴位按摩與中藥調理，有助減緩不適。示意圖，本報資料照片
每月經期報到，不少女性臉色蒼白、冷汗直流，甚至必須靠止痛藥度過。中醫師提醒，經痛不是無解，從中醫角度看，多屬於「氣血失調」，透過針灸、穴位按摩與中藥調理，有助減緩不適。

中醫師章晉瑋表示，經痛主要與氣血運行不暢有關，《黃帝內經》早有「不通則痛」的說法，正是指氣血阻塞導致疼痛。他指出，常見經痛可分為兩類「氣血阻塞型」以及「氣血不足型」。「氣血阻塞型」多見於壓力大、情緒波動者，容易「肝氣鬱結」，經前常伴隨腹脹、乳房脹痛，月經來時疼痛劇烈；「氣血不足型」則常出現在體質虛弱或子宮偏寒的女性，因血脈收縮不暢，容易出現下腹冷痛。

一般民眾以為經期不能針灸，但章晉瑋指出，只要由專業醫師操作，經期針灸反而能有效止痛、驅寒。他說，不少患者發現針灸時的痠脹感遠比經痛輕，下針後疼痛也能立即緩解。至於自我保養方面，他建議女性可平日按摩三個穴位，三陰交、氣海穴以及關元穴，經痛時可用拇指輕壓至微痠脹，每次3至5分鐘，也能配合熱敷下腹，但避免暖暖包直接接觸皮膚。

三陰交的位置在於小腿內側、腳踝上四指寬處，按摩的目的可調和氣血；氣海穴位於肚臍下二指處，能活化氣血、溫煦下腹；關元穴在肚臍下四指處，可改善下腹冷痛、溫通經脈。

如果要使用藥物，「氣滯血瘀型」患者常使用柴胡、香附疏解鬱氣，搭配紅花、桃仁、川芎化瘀止痛；「虛寒型」則常用當歸、熟地補血活血，配合肉桂溫通經脈。章晉瑋建議，體質偏寒者可飲用簡易茶飲：枸杞5至10顆、肉桂1至2片，以熱水250c.c.燜泡10分鐘，能達到溫經散寒的效果。

針對「喝冰是否影響經痛」的疑慮，章晉瑋說，冰飲確實會讓寒氣入侵子宮，造成氣血凝滯，加重疼痛。他提醒，女性經期前後應避免冷飲，並注意腰腹及腳部保暖，同時搭配適度運動，促進血液循環。

