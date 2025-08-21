快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

單腳站越久竟能越長壽！ 美研究揭：超過這秒數最好

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師江守山指出，若能在年長時以「非慣用腳」單腳站立超過30秒，代表身體肌力與平衡能力良好，或許能比同齡人多活好幾年。圖／AI生成
腎臟科醫師江守山指出，若能在年長時以「非慣用腳」單腳站立超過30秒，代表身體肌力與平衡能力良好，或許能比同齡人多活好幾年。圖／AI生成

現代人重視健康與延年益壽，而一個簡單的動作，竟有機會預測壽命長短！腎臟科醫師江守山指出，若能在年長時以「非慣用腳」單腳站立超過30秒，代表身體肌力與平衡能力良好，或許能比同齡人多活好幾年。

江守山今（21）日在臉書發文分享，美國梅約診所（Mayo Clinic）2024年所發表的一項研究指出，單腳站立時間與壽命有關聯，年紀漸長卻仍能以「非慣用腳」維持單腳站立超過30秒者，通常肌肉狀況佳、身體協調性良好，跌倒風險也相對較低，整體死亡率也可能較低。

研究團隊針對40位年齡超過50歲的受試者進行分析，除了測試單腳站立時間，還同時進行步態、握力與膝關節肌力檢測，結果發現，能維持單腳站立較久者，其肌耐力、平衡與肌肉控制力也更佳。

江守山補充，跌倒是65歲以上長者受傷甚至死亡的重要原因，而維持良好平衡與肌力，能有效降低這些風險，「你將會活多久？單腳站立來測試！」

腎臟 江守山 膝關節

延伸閱讀

病患家屬硬塞水果盒「偷渡」紅包 台大名醫大驚失色3步驟自保

活到百歲機率高10倍！研究揭「長壽村」生活習慣 不健身卻更健康

竹女18班文組僅4班！校友醫嘆時代變遷 網揭一蹶不振關鍵點

憲指部少將發言人爆家醜！爭母遺產提告外甥女 姊弟反控未盡長子責任

相關新聞

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，中央氣象署還針對雲林、嘉義縣市、台南發布國家級警告，氣象署地震...

雲嘉南4縣市國家級警報響！下午4時37分嘉義大埔規模5.1淺層地震 最大震度4級

地牛翻身！下午16時37分嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，最大震度包括嘉義、台南及高雄都是4級…

直播／嘉義規模5.1地震「0121大埔餘震」 氣象署17:20記者會說明

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，南部民眾十分有感，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，本起地...

地牛翻身！高雄市區有感搖晃 飲料店員驚呼「珍珠掉光只剩奶茶」

地牛翻身！中央氣象署今天下午4時37分發布嘉義大埔鄉發生規模5.1地震，高雄市區有3級，搖晃震度讓不少高雄人有感，有網友...

嘉義大埔規模5.1地震 台鐵減速慢行、高鐵1車次暫停

嘉義大埔今下午4時37分發生規模5.1地震，最大震度4級，台鐵嘉義=善化站間按4級地震規定辦理，嘉義、善化、台南、岡山各...

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。