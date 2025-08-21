單腳站越久竟能越長壽！ 美研究揭：超過這秒數最好

現代人重視健康與延年益壽，而一個簡單的動作，竟有機會預測壽命長短！腎臟科醫師江守山指出，若能在年長時以「非慣用腳」單腳站立超過30秒，代表身體肌力與平衡能力良好，或許能比同齡人多活好幾年。

江守山今（21）日在臉書發文分享，美國梅約診所（Mayo Clinic）2024年所發表的一項研究指出，單腳站立時間與壽命有關聯，年紀漸長卻仍能以「非慣用腳」維持單腳站立超過30秒者，通常肌肉狀況佳、身體協調性良好，跌倒風險也相對較低，整體死亡率也可能較低。

研究團隊針對40位年齡超過50歲的受試者進行分析，除了測試單腳站立時間，還同時進行步態、握力與膝關節肌力檢測，結果發現，能維持單腳站立較久者，其肌耐力、平衡與肌肉控制力也更佳。

江守山補充，跌倒是65歲以上長者受傷甚至死亡的重要原因，而維持良好平衡與肌力，能有效降低這些風險，「你將會活多久？單腳站立來測試！」