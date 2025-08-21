聽新聞
博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案
立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。
立法院日前院會三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，決議將博愛座改名為「優先席」，等於「博愛座」稱呼走入歷史，而原規定身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，也改為身心障礙者或「其他實際需求者」。
交通部表示，配合「身心障礙者權益保障法」第53條，將「博愛座」用語修正為「優先席」，並擴大優先乘坐對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」，「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」也規畫修正「博愛座」用語及優先乘坐對象，將博愛座全面改為「優先席」，並明訂對象為身心障礙者或有其他實際需要者等字眼。
此外，交通部預告草案也公布優先席標示的統一圖示，相較過往博愛座圖示，除用語已調整為優先席外，圖示也多了「身體不適」的圖案。
雙鐵部分，台鐵公司表示，目前EMU800型部分編組，以及EMU900型區間車，均已將「優先座」納入標示，其餘車型標示「博愛座」部分，待相關子法修正及交通部統一訂定「優先席」標準圖示後，各型區間車再全面配合更新圖示及用語，預計作業期程約4個月
高鐵公司日前表示，因應「博愛座」改為「優先席」，公司已著手將原先「博愛座」的文字標示，陸續更換為「優先席」並移除舊圖示，目前已完成企業網站、車廂前後端旅客資訊顯示器文字內容更新，並持續更換車站候車座椅、10至12車座位上方貼紙、自由座車廂頭靠墊等處的文字標示，8月中旬完成。
