快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。聯合報系資料照
交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。聯合報系資料照

立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。

立法院日前院會三讀通過「身心障礙者權益保障法」第53條修正草案，決議將博愛座改名為「優先席」，等於「博愛座」稱呼走入歷史，而原規定身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，也改為身心障礙者或「其他實際需求者」。

交通部表示，配合「身心障礙者權益保障法」第53條，將「博愛座」用語修正為「優先席」，並擴大優先乘坐對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」，「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」也規畫修正「博愛座」用語及優先乘坐對象，將博愛座全面改為「優先席」，並明訂對象為身心障礙者或有其他實際需要者等字眼。

此外，交通部預告草案也公布優先席標示的統一圖示，相較過往博愛座圖示，除用語已調整為優先席外，圖示也多了「身體不適」的圖案。

雙鐵部分，台鐵公司表示，目前EMU800型部分編組，以及EMU900型區間車，均已將「優先座」納入標示，其餘車型標示「博愛座」部分，待相關子法修正及交通部統一訂定「優先席」標準圖示後，各型區間車再全面配合更新圖示及用語，預計作業期程約4個月

高鐵公司日前表示，因應「博愛座」改為「優先席」，公司已著手將原先「博愛座」的文字標示，陸續更換為「優先席」並移除舊圖示，目前已完成企業網站、車廂前後端旅客資訊顯示器文字內容更新，並持續更換車站候車座椅、10至12車座位上方貼紙、自由座車廂頭靠墊等處的文字標示，8月中旬完成。

交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。圖／交通部提供
交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，除配合用語調整為優先席及適用對象外，也公布優先席標準圖示，增加「身體不適」的圖案，最快9月上路。圖／交通部提供

優先席 博愛座 交通部

延伸閱讀

推動電動車普及化進展有限！距離2040年100%純電目標差距大

林口輕軌提報優先路廊 交通部揭審議中：新北、桃園需協調出誰主導

台鐵產工交通部前陳抗高鐵延伸宜蘭案 怒台鐵恐損失580億元

《鬼滅之刃無限城篇》即將上映！角色的羽織、和服圖案蘊含什麼寓意？

相關新聞

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

立法院日前初審通過「身心障礙者權益保障法」修正案，博愛座將更名為「優先席」，交通部預告修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦...

酷暑！台北市信義、內湖飆38.1度極端高溫 慎防熱傷害

各地天氣高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料，今天最高溫出現在台北市信義、內湖測站的38.1度，其次是新北市三峽、山佳36....

玲玲颱風直撲日本九州最快今晚登陸 氣象署：對台灣沒有影響

玲玲颱風今天上午8時生成，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今年第12號颱風玲玲日本九州西邊海面生成，預計今...

林穎孟人工生殖術後遭夫推倒！醫曝「這原因」恐讓手術失敗

台北市前議員林穎孟控訴前夫林致光，於2023年剛完成人工生殖手術時將她推倒在地，造成膝蓋受傷瘀青，台灣高等檢察署將此案發...

玲玲颱風今晚登陸日本九州 氣象署指關注另1熱帶系統周末外圍水氣影響

未來1周天氣大致上比較穩定，中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，中午過後還是要留意午後雷陣雨，和昨天相比，要發生...

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

高鐵旅客量逐年攀升，車廂大聲甚至擴音講電話、看影片等噪音問題也頻傳，台灣高鐵董事長史哲指出，為維持、甚至提高服務品質，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。