林穎孟人工生殖術後遭夫推倒！醫曝「這原因」恐讓手術失敗

台北市前議員林穎孟控訴前夫林致光，於2023年剛完成人工生殖手術時將她推倒在地，造成膝蓋受傷瘀青，台灣高等檢察署將此案發回台北地檢署續查，檢方今依傷害、為反家暴法起訴林致光。中山醫院生殖中心主任李世明說，任何強烈的情緒波動都可能影響子宮收縮，無論是執行試管嬰兒或是人工受精，都可能因此影響成功機率。

李世明表示，人工生殖分為兩類，一種是試管嬰兒、另一種為人工授精，試管嬰兒的執行方式是，先讓女性打排卵針後取卵，取卵過程通常需麻醉才能進行，取卵後，女性需妥適的休息等待身體恢復，男性則自行取出精子交付機構，人工生殖中心會將卵子與精子，於實驗室中結合，成為受精卵後，再植入女性體內，術後女性需平躺至少2到4小時，增加胚胎受孕機率。

而人工受精則是選在女性排卵期間，由醫師注射先生的精子至女性體內，完成人工受精後，女性需留院約半小時，等待精子往子宮腔前進後，女性即可正常生活。

不過，李世明說，女性在受孕期間，最怕情緒過於激動或是焦慮緊張，雖然沒有明確的實證研究，但從臨床觀察，受孕女性若時常處於精神緊繃，容易促使子宮收縮，子宮過度受縮，就容易讓人工生殖效果受限，不容易受孕，光是言語上的衝突就可能增加情緒起伏，更何況是遭他人拳打腳踢，他強調，任何的暴力行為都不可取。

李世明也提醒，正在備孕的女性，應保持良好生活作息，盡可能讓情緒平穩，增加攝取營養素等，在愉悅的心情下接受人工生殖或是自然受孕，這方式能增加受孕機會。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線