台灣慈善團隊沙巴義診 難民營小朋友、老人一口爛牙讓人心疼

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」會同牙醫師團隊到當地義診。圖／張雪如提供
馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」會同牙醫師團隊到當地義診。圖／張雪如提供

彰化縣「快樂天堂基金會」與台中健祥傳愛協會理事長林傳凱的牙醫醫療團隊前往馬來西亞沙巴義診，隨團還有台中一中、台中女中師生等志工團隊，基金會董事長、縣議員張雪如說，當地沒水沒電，不少孩子與老人家一口爛牙，物資也相當缺乏，希望義診團為弱勢角落帶來一道曙光。

張雪如說，馬來西亞東部的沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，缺乏基本醫療資源，沙巴是馬來西亞最多的無國籍人口，據估計超過30萬人，多數為菲律賓南部與印尼移民後代，缺乏身份證明，也無法獲得公立醫療、教育等基本權利。

「這裡的小孩多數從沒看過醫生，「對他們來說，健康也成為一種奢侈。」張雪如說，這是基金會第3年到沙巴義診，此次除了牙醫醫療團隊提供無國籍居民免費牙齒醫療服務，還有眼科及衛教宣導。

張雪如說，十天的義診相關行程約可看1000位難民，除了台中一中、台中女中師生志工團隊，前台北市長柯文哲的妹妹柯美蘭與南投縣議員簡千翔等人也隨團來關心難民。他們也發現難民營的小朋友教育資源相當匱乏，希望能籌建教室，所以也帶去文具等用品，希望對當地小孩有幫助。

義診志工團還帶著食物包、玩具等民生物資用品到難民營，當小朋友拿到一包餅干、幾顆糖果時，眼睛閃出開懷的光芒，也讓志工成員們都覺得既辛酸又欣慰，希望來自台灣的愛，能讓他們感到溫暖。

馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」率團到當地義診並發放物資。圖／張雪如提供
馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」率團到當地義診並發放物資。圖／張雪如提供
馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」率團到當地義診並發放物資。圖／張雪如提供
馬來西亞沙巴州數以千計的無國籍難民家庭世代居住在偏遠村落，彰化縣「快樂天堂基金會」率團到當地義診並發放物資。圖／張雪如提供

